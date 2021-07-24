В Польше в ДТП попал автобус с украинцами, 10 человек ранены

Авария случилась в селе Выгода недалеко от города Радомско. Автобус Volkswagen с девятью пассажирами столкнулся с легковым автомобилем Nissan Qashqai. Автомобили оказались в канавах на противоположных сторонах дороги.

Из девяти пассажиров автобуса семеро было украинцами. Все они попали в больницу. Также госпитализировали 36-летнюю полячку, управлявшую автомобилем Nissan. По данным полиции, трое из госпитализированных находятся в опасном для жизни состоянии.

Предварительная экспертиза показала, что в организме водителя Nissan было четыре промилле алкоголя. Полиция установила, что именно она является виновницей аварии, так как неожиданно выехала на своей машине на встречную полосу.