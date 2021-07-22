В Киеве судья на авто совершила ДТП. Она врезалась в дерево и едва не сбила пешеходов

"Прошлой ночью в Киеве на Оболони судья совершила ДТП. Чудом никто не пострадал. Судья Колегаева на Audi, записанном на маму, вылетела с дороги [...] Некоторые СМИ пишут, что Колегаева могла находиться в нетрезвом состоянии", – говорится в сообщении.

Судья известна тем, что во время Майдана принимала решения против активистов, одного из них она посадила на 30 дней в СИЗО. Она пыталась это скрыть в своей декларации добропорядочности судьи, отметили в организации.

"Еще стоит "поблагодарить" Высший совет правосудия за то, что отмазывал Колегаеву от ответственности. Сейчас судья зарабатывает 1,2 млн грн в год, гоняет на незадекларированном авто и едва не сбила пешеходов. Потому что чувствует полную безнаказанность", – добавили в центре.

Сообщество "Киев Оперативный" в Facebooк проинформировало, что cудья поехала с патрульным сдавать анализы.

dtp.kiev.ua пишет, что авария произошла на улице Приречной, 27.

"На месте собралось большое количество местных жителей, не отпускают водителя. Возникают потасовки, на месте уже четыре патруля полиции", – сказано в сообщении.