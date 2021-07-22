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22 июля, 2021
 
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"Спасибо, боженька, что живы остались". Витвицкая показала лицо без грима спустя неделю после ДТП

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Витвивцкая в момент столкновения ударилась головой о сиденье
Витвивцкая в момент столкновения ударилась головой о сиденье
Фото: Соломія Вітвіцька / Facebook

Украинская ведущая Соломия Витвицкая, которая в ночь на 15 июля попала в ДТП, "чувствует себя прекрасно" несмотря на то, что на ее лице видны гематомы. Об этом она написала 22 июля в Facebook, разместив серию снимков с профессиональным гримом на лице и без.

"После ДТП мне сделали несколько раз КТ (компьютерная томограмма), сканирование и МРТ (магнитно-резонансная томография). У меня нет никаких внутренних повреждений. Но поскольку ударилась лбом и гематома на лбу значительная, врачи предупредили, что со временем она опустится и вокруг глаз будут синяки. Поэтому все ожидаемо и быстро пройдет. Чувствую себя прекрасно. У подруги, которая была за рулем, не так все радужно. Подозрение на перелом ноги так и остается. Ждем, чтобы немного сошел сильный отек и можно было тщательно дообследоваться", – написала ведущая.

"Спасибо, боженька, что живы остались", – отреагировали фолловеры.

https://www.facebook.com/1plus1.Vitvitska/posts/379560640196090

Контекст:

Витвицкая с 2008 года работает на канале "1+1". С 2011-го по 2013 год была ведущей ежедневного телетаблоида "ТСН. Особливе", сейчас она ведет новостные выпуски ТСН и является ведущей нового проекта "Вражаючі історії ТСН", премьера которого состоялась 19 апреля 2021 года.

В ночь на 15 июля Витвицкая попала в ДТП. Авария произошла в Киеве – микроавтобус, в котором ехала Витвицкая, врезался в резко затормозивший перед ним грузовой автомобиль. За рулем микроавтобуса была подруга ведущей. В момент столкновения Витвицкая находилась на заднем сиденье авто и ударилась головой о другое сиденье. После аварии ведущая вместе с подругой была госпитализирована. Медики подозревают, что у подруги ведущей сломана нога.

20 июля Витвицкая показала, как выглядит ее лицо спустя пять дней после аварии.

Теги: ДТП, авария, телеведущая, Соломия Витвицкая
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