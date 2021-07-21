Могилевская рассказала, как на нее "специально пытался наехать автомобиль"

Могилевская жалеет, что не запомнила номера авто, чтобы привлечь водителя к ответственности Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

"На днях на рынке на меня специально пытался наехать автомобиль, чтобы попугать. Предполагаю, что в состоянии раздражения на пешеходов, которые ходят с телегами и большими покупками. Все это происходило на оптовом рынке Троещины [в Киеве] у входа на съемочную площадку [телешоу] "Співають всі!" – написала Могилевская.

45-летняя певица добавила, что не понимает, зачем выбирать гарантированно людную дорогу, если куда-то спешишь.

"Вопрос: если ты хочешь спешить, зачем выбирать дорогу через оптовый рынок? Где всегда много людей, телег, идет разгрузка и дорогу переходят покупатели. Жаль, мы не запомнили номера. Я бы с удовольствием привлекла его к ответственности", – посетовала Могилевская.

View this post on Instagram A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)