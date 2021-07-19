"Очень нежная". 45-летняя Могилевская показала себя в бикини и без макияжа. Фото

Могилевская поинтересовалась у подписчиком, где они отдохнули этим летом Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

"1 и 2? Выбирай. Кто уже успел отдохнуть этим летом? Где были или куда планируете?" – поинтересовалась Могилевская.

Пост певицы набрал больше 10 тыс. лайков. В комментариях пользователи соцсети отметили, что Могилевской очень к лицу "натуральная красота"

"Очень красиво без макияжа. Натурально", – оставила комментарий sergeevna2986.

"Вы очень нежная", – написала marina_art_wool.

"Наташа, естественность – это ваше!" – считает ksana_budyanskaya.

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