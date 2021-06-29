"День и ночь перевернуты с ног на голову". Могилевская объяснила, почему так медленно худеет

Ранее 45-летняя исполнительница обязалась до 26 июня похудеть на 4 кг, в противном случае артистке предстояло побриться налысо.

Днем 26 июня Могилевская заявила, что после финального взвешивания у нее оказалось лишних 300 г веса. Поскольку до конца срока еще оставалось несколько часов, певица не сдалась и отправилась в баню, чтобы сбросить лишние граммы. Ей это удалось буквально в последний момент, в итоге Могилевская выиграла спор и сохранила свои длинные волосы.

"В реальности я верила, что 4 кг – это не так уж и много. […] Это действительно так, если у тебя нормированный график. Когда же твои день и ночь перевернуты с ног на голову… Когда ты улетаешь на отдых, чтобы спустя пару дней сесть в самолет и вернуться обратно, все складывается иначе. Друзья, это действительно тяжело", – написала Могилевская в Instagram уже после всего произошедшего, 28 июня.

По мнению певицы, лишние 300 г остались из-за перелета, поскольку "это большая нагрузка на организм и вес часто выше после перелета".

"Но я была бы не я, если бы не относилась к подобным вызовам на полном серьезе. Я в последние дни сделала все и сгоняла вес в сауне, эндосферой и принимала волшебную таблетку. И к вечеру 26 июня у меня наконец получились мои 72,6 кг. Не буду углубляться в детали. […] Но я рада, что мои волосы со мной!" – призналась Могилевская.

Она подчеркнула, что "планирует худеть дальше" и думает о новом челлендже "4 кг до дня рождения".

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