"А я ждала, что будет мужчина". Могилевская призналась, с кем проведет ночь после съемок

Могилевская не только рассказала, но и показала, с кем проведет эту ночь Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

"Знаю, с кем сегодня буду спать после съемок. Ну ладно, не с "кем", а с "чем". Мне привезли новую подушку", – написала 45-летняя певица в своем блоге 14 июля.

К посту артистка приложила фотографию, на которой в съемочном наряде и вечернем макияже обнимает подушку от украинского производителя.

"Полежать на этой подушке приятно, уже потестила", – заверила Могилевская.

Не все подписчики оценили троллинг Могилевской. Многие возмутились, что на ее странице в соцсети много рекламы.

"Докатились, наши звезды уже подушки рекламируют", – возмутился kruchkov_vladimir.

"Прочла первое предложение и прямо вся такая в предвкушении интриги… А тут подушка… А я ждала, что будет мужчина. Но нет, подушка!" – удивилась upmin_city.

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