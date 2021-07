"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте

Могилевская не только обнародовала свое новое фото, но и поделилась секретами, "как чувствовать себя заряженным и быть в тонусе в насыщенные дни съемок". По мнению певицы, секрет в пяти главных пунктах:

Подписчики Могилевской разделились на два лагеря: одни благодарили за советы, другие – восхищались внешним видом артистки.

"Ножки – огонь!" – написала natali_oginskaya.

"Натуля, вы шикарная девочка", – оставила комментарий bazanova6094.

"Хороша, чертовка!" – призналась memograd2021.

Контекст:

Могилевская родилась 2 августа 1975 года в Киеве. Окончила Киевское эстрадно-цирковое училище, была солисткой Украинского фольклорного театра "Родина", Киевского театра эстрады, еврейского театра "Штерн".

Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

В ближайшее время певица будет участвовать как судья в шоу "Співають всі!", которое скоро стартует на телеканале "Украина". Этот развлекательный проект выходит почти в 20 странах мира, но украинская адаптация будет значительно отличаться от других версий. К примеру, британский аналог шоу – All Together Now – насчитывает 6 выпусков: пять отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников (по двое лучших из каждого выпуска). В украинской версии будет восемь эпизодов, а в финале сойдутся 14 исполнителей.