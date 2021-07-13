"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте

Могилевская не только выставила свое новое фото, но и поделилась своими пятью секретами, как быть в тонусе Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

Могилевская не только обнародовала свое новое фото, но и поделилась секретами, "как чувствовать себя заряженным и быть в тонусе в насыщенные дни съемок". По мнению певицы, секрет в пяти главных пунктах:

Четкое планирование своего дня. Питание, рацион "для обеспечения хорошего самочувствия и энергии на весь день". Сон. При этом важно, подчеркнула певица, "ложиться спать хотя бы в тот же день, в который вы и проснулись, то есть до 24.00, а еще лучше — до 22.00–23.00". Команда, потому что это "самая лучшая и сильная поддержка в работе". Позитивное настроение, вера в себя и финальный результат.

Подписчики Могилевской разделились на два лагеря: одни благодарили за советы, другие – восхищались внешним видом артистки.

"Ножки – огонь!" – написала natali_oginskaya.

"Натуля, вы шикарная девочка", – оставила комментарий bazanova6094.

"Хороша, чертовка!" – призналась memograd2021.

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