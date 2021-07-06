"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм

Наряд Могилевской вызвал противоречивые чувства у ее подписчиков в соцсети Фото: nataliya_mogilevskaya / Instagram

На видео 45-летняя Могилевская проходит вдоль декораций в эффектном костюме и говорит кому-то за кадром: "Я готова". На певице белое атласное платье с разрезами и черный пиджак с широкими плечами, отделанный драгоценностями.

Новый образ исполнительницы вызвал противоречивые чувства у ее подписчиков.

"Натали, вот этот цвет волос – шикардос, огонь!" – написала natalie_sky1907.

"Ой… вас портит этот наряд!" – настояла lazarenko9614.

"Я обожаю вас! Легкая, смелая, сексуальна, целеустремленная, женственная, душевная и самая лучшая", – оставила комментарий flowers_nails_l.

"Наташ, вы очень похорошели. Вернее, хорошеете с каждым днем. Только не носите эти блестящие костюмы с такими плечами", – посоветовала unicum.a.

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