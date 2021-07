"Нафталин, извините". Могилевская попросила подписчиков оценить ее новый имидж

Меньше чем за сутки пост 45-летней певицы набрал свыше 46 тыс. лайков. Но в комментариях мнения о новом образе исполнительницы разделились. Если одна часть поклонников ее хвалит, другая – критикует.

"Зачем так много блеска и украшений? Вам это не подходит. Ваш стилист заслуживает оценку 1", – написала liudmilastarchenko38.

"Нафталин, извините", – оставила комментарий withlove3020.

"Эта кепка мещанина конца 18 века, фильм "Жестокий романс", где роль ловеласа и соблазнителя женщин сыграл Никита Михалков. Точно такие головные уборы носили мужчины того времени", – заявил sergeikozeniuk5.

Контекст:

Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер. Ее первый альбом "Ла-ла-ла" вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

В ближайшее время певица будет участвовать в шоу "Співають всі!", которое скоро стартует на телеканале "Украина". Этот развлекательный проект выходит почти в 20 странах мира, но украинская адаптация будет значительно отличаться от других версий. К примеру, британский аналог шоу – All Together Now – насчитывает 6 выпусков: пять отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников (по двое лучших из каждого выпуска). В украинской версии будет восемь эпизодов, а в финале сойдутся 14 исполнителей.