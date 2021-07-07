"Нафталин, извините". Могилевская попросила подписчиков оценить ее новый имидж

Меньше чем за сутки пост 45-летней певицы набрал свыше 46 тыс. лайков. Но в комментариях мнения о новом образе исполнительницы разделились. Если одна часть поклонников ее хвалит, другая – критикует.

"Зачем так много блеска и украшений? Вам это не подходит. Ваш стилист заслуживает оценку 1", – написала liudmilastarchenko38.

"Нафталин, извините", – оставила комментарий withlove3020.

"Эта кепка мещанина конца 18 века, фильм "Жестокий романс", где роль ловеласа и соблазнителя женщин сыграл Никита Михалков. Точно такие головные уборы носили мужчины того времени", – заявил sergeikozeniuk5.

View this post on Instagram A post shared by Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)