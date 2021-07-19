Анита Луценко назвала знаменитостей, которым помогала худеть

"[Проживающая в Европе и гастролирующая в РФ украинская певица] Вера Брежнева считается? [Украинская певица Наталья] Могилевская, [ведущий] Даниэль Салем. С [певицей Светланой] Тарабаровой время от времени общаемся на эту тему. [Ведущая] Бортник Юля. С [судьей и ведущим шоу "МастерШеф" на СТБ"] Эктором [Хименес-Браво] также", – перечислила своих звездных клиентов тренер.

Контекст: Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей. В 2016 году она сообщила, что родила дочь Мию. В декабре 2020 года спортсменка призналась, что никогда не была замужем за отцом дочери, которого зовут Александр. По словам Луценко, он избегает публичности, поэтому она не афиширует их отношения. В июне Луценко впервые появилась на публике вместе с Александром.