  Анита Луценко рассказала, почему не может решиться на второго ребенка

"Я, честно, настраиваюсь, но все никак не могу настроиться на год плохого сна. Я работаю над собой", – заявила Луценко.

По словам тренера, ее гражданский муж и отец пятилетней дочери Мии "всегда за", чтобы у них родились еще дети.

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Видео: Світське життя / YouTube