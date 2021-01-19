Бульвар Шоубиз
 
19 января, 2021
 
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Анита Луценко призналась, что мечтает проколоть соски

Украинский фитнес-инструктор Анита Луценко рассказала, как относится к татуировкам и пирсингу сосков.

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Луценко стала известной после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі" на СТБ
Луценко стала известной после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі" на СТБ
Фото: anitasporty / Instagram

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі" на СТБ, фитнес-инструктор Анита Луценко 19 января, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram Stories, призналась, что мечтает проколоть соски.

Скриншот: anitasporty / Instagram
Скриншот: anitasporty / Instagram

В то же время тренер подчеркнула, что не планирует наносить на тело татуировки.

"Если бы хотела, то в тот же день она бы у меня появилась", – призналась Луценко.

Скриншот: anitasporty / Instagram[

Скриншот: anitasporty / Instagram[

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2018 году Луценко принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

В 2016 году она сообщила, что стала мамой. Имя отца ребенка Луценко тогда не назвала. В декабре 2020 года она призналась, что отец четырехлетней Мии является ее гражданским мужем, а сама она никогда не была замужем.

Теги: Анита Луценко, татуировка, фитнес
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