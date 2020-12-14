"Богиня", "Очень сексуальная". Анита Луценко восхитила фанов, снявшись в постели обнаженной

Украинский фитнес-инструктор Анита Луценко разместила в сети откровенное фото.

Луценко приобрела популярность после участия в проекте "Зважені та щасливі" Фото: anitasporty / Instagram

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі" на СТБ, фитнес-инструктор Анита Луценко 13 декабря на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена обнаженной.

Спортсменка позирует в кадре спиной к объективу, сидя на кровати.

"С налетом света и эротики", – отреагировали на фото фолловеры.

"Богиня", – прокомментировали публикацию пользователи сети.

"Очень сексуальная", – написали в комментариях подписчики.

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Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2018 году Луценко принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

В 2016 году она сообщила, что стала мамой, но имя отца ребенка не афишировала.