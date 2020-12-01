Бульвар Шоубиз
 
01 декабря, 2020
 
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Анита Луценко рассказала, почему скрывает личную жизнь

Бывший тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко призналась, что ей проще показать поклонникам, кто является ее мужем, но супруг избегает публичности.

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Луценко: Выставляю Мию заболевает на следующий день
Луценко: Выставляю Мию – заболевает на следующий день
Фото: anitasporty / Instagram

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі" на СТБ, фитнес-инструктор Анита Луценко в интервью, которое размещено на YouTube-канале ведущей Маши Ефросининой, рассказала, что в этом году они с супругом Александром планировали вместе сняться для обложки украинского издания Viva!, но все сорвалось.

"Он не хочет этого. Там что-то [дочь] Мия в очередной раз заболела, он сказал: "Давай вот без этого всего?" Мне проще [его] показать, но не хочет человек", – заявила Луценко.

Она также сообщила, что как только выставляет в сети фотографии дочери, на следующий день ребенок начинает болеть.

"Выставляю Мию – заболевает на следующий день. Я сижу на работе, звонок: "У Мии температура". Ко мне подходит девочка и говорит: "Слушай, ты же вчера выставила ее фотки". Я не могу в это не верить – у меня это происходит", – подытожила она.

ВИДЕО
Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2018 году Луценко принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

В 2016 году она сообщила, что стала мамой, но имя отца ребенка не афишировала.

Теги: спорт, дети, семья, Анита Луценко
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