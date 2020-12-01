  Анита Луценко рассказала, почему скрывает личную жизнь

Бывший тренер шоу "Зважені та щасливі" Анита Луценко призналась, что ей проще показать поклонникам, кто является ее мужем, но супруг избегает публичности.

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі" на СТБ, фитнес-инструктор Анита Луценко в интервью, которое размещено на YouTube-канале ведущей Маши Ефросининой, рассказала, что в этом году они с супругом Александром планировали вместе сняться для обложки украинского издания Viva!, но все сорвалось.

"Он не хочет этого. Там что-то [дочь] Мия в очередной раз заболела, он сказал: "Давай вот без этого всего?" Мне проще [его] показать, но не хочет человек", – заявила Луценко.

Она также сообщила, что как только выставляет в сети фотографии дочери, на следующий день ребенок начинает болеть.

"Выставляю Мию – заболевает на следующий день. Я сижу на работе, звонок: "У Мии температура". Ко мне подходит девочка и говорит: "Слушай, ты же вчера выставила ее фотки". Я не могу в это не верить – у меня это происходит", – подытожила она.

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Видео: Маша Ефросинина / YouTube

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2018 году Луценко принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

В 2016 году она сообщила, что стала мамой, но имя отца ребенка не афишировала.