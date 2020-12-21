"Мы не посвящали в эту тему друзей, бабушек и дедушек". Анита Луценко отреагировала на вопрос о второй беременности

По словам украинского фитнес-тренера Аниты Луценко, которая в 2016 году впервые стала мамой, рождение второго ребенка является для нее с мужем личным вопросом, к обсуждению которого они не привлекали друзей или близких родственников.

Бывший тренер проекта "Зважені та щасливі" на СТБ, фитнес-инструктор Анита Луценко в интервью, которое 19 декабря опубликовано на сайте "Обозреватель", отвечая на вопрос о возможной второй беременности, заявила, что задумывалась об этом вместе с супругом Александром.

По словам Луценко, они с мужем не посвящали в обсуждение этой темы других людей.

"Думали, конечно. Мы не посвящали в эту тему друзей, дедушек и бабушек, ведь это очень личное", – заявила она.

Луценко – серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу. Окончила Национальный университет физического воспитания и спорта. Известность приобрела в 2011 году после участия в качестве тренера в проекте "Зважені та щасливі". В седьмом и девятом сезонах шоу она стала его ведущей.

В 2018 году Луценко принимала участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1".

В 2016 году она сообщила, что стала мамой, но имя отца ребенка не афишировала.