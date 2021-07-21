В результате ДТП в Ивано-Франковской области пострадало шестеро детей – полиция

Авария произошла около 12.35.

"40-летний житель Житомирской области двигался на автомобиле Volkswagen Transporter в направлении Мукачево [Закарпатской области] и, выезжая со второстепенной дороги на главную, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем DAF", – говорится в сообщении.

В результате аварии госпитализированы водитель DAF и семь пассажиров Volkswagen Transporter, среди которых шестеро детей в возрасте от восьми до 17 лет.

"Степень тяжести телесных повреждений пострадавших устанавливается", – добавили в полиции.