"Из-за утраты доверия". В Киеве увольняют всю команду Коммунальной службы перевозок – заммэра столицы

Усов: Коммунальную службу перевозок устраивало все, что происходило на дорогах города Фото: Kostiantyn Usov / Facebook

Он отметил, что Савтырь был уволен распоряжением мэра Киева Виталия Кличко "в связи с утратой доверия".

"Всем без исключения работникам КСП сообщено об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия. Они имеют срок два месяца на поиск работы. Есть все основания считать, что команда КСП, к сожалению, долго работала в интересах отдельной группы перевозчиков, а не киевлян", – написал чиновник.

Он также сообщил, что инициирует внеплановую аудиторскую проверку предприятия. Она проанализирует финансово-экономическую деятельность службы за последние годы, законность решений руководства и изданных приказов.

Усов напомнил, что в 2020 служба провела 224 внеплановых проверки по жалобам и обращениям граждан и организаций, и при этом было расторгнуто лишь два договора с перевозчиками, и те – по инициативе перевозчиков, из-за низкой прибыльности маршрутов.

"То есть Коммунальную службу перевозок устраивало все, что происходило на дорогах города", – заявил Усов.