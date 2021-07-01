"Из-за утраты доверия". В Киеве увольняют всю команду Коммунальной службы перевозок – заммэра столицы

Он отметил, что Савтырь был уволен распоряжением мэра Киева Виталия Кличко "в связи с утратой доверия".
"Всем без исключения работникам КСП сообщено об увольнении в связи с реорганизацией структуры предприятия. Они имеют срок два месяца на поиск работы. Есть все основания считать, что команда КСП, к сожалению, долго работала в интересах отдельной группы перевозчиков, а не киевлян", – написал чиновник.
Он также сообщил, что инициирует внеплановую аудиторскую проверку предприятия. Она проанализирует финансово-экономическую деятельность службы за последние годы, законность решений руководства и изданных приказов.
Усов напомнил, что в 2020 служба провела 224 внеплановых проверки по жалобам и обращениям граждан и организаций, и при этом было расторгнуто лишь два договора с перевозчиками, и те – по инициативе перевозчиков, из-за низкой прибыльности маршрутов.
"То есть Коммунальную службу перевозок устраивало все, что происходило на дорогах города", – заявил Усов.
Коммунальная служба перевозок занимается координацией работы маршрутных перевозчиков в Киеве. Она выполняет функции рабочего органа конкурсного комитета по определению автомобильных перевозчиков на автобусных маршрутах общего пользования, участвует в контроле за соблюдением водителями наземного пассажирского транспорта столицы графика движения, соблюдением автомобильными перевозчиками и их персоналом условий заключенных договоров; координирует работу перевозчиков в случае перекрытия улиц и дорог и так далее.