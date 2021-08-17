СМИ сообщили, что Офис президента согласовал кандидатуру на должность главы КГГА. Кличко заявил о давлении на власти Киева

По данным СМИ, в ОПУ нашли замену Кличко на посту главы КГГА Фото: kyivcity.gov.ua

Отмечается, что вместо Виталия Кличко должность главы КГГА займет министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"Назначение Чернышова уже согласовано", – сказал источник изданию, добавив, что оно состоится до конца текущей недели.

Кличко 16 августа обнародовал в Facebook видеообращение, в котором назвал "опасным прецедентом для всей страны" сценарий, "который сегодня отрабатывают на власти Киева".

"Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти и которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным давлением. Политически мотивированным давлением на власть Киева", – заявил Кличко.

По его словам, эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и лично мэра.

"И делается это с одной целью – опорочить мою репутацию. И создать почву, чтобы вопреки Конституции назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне", – добавил Кличко.