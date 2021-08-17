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КИЕВ

СМИ сообщили, что Офис президента согласовал кандидатуру на должность главы КГГА. Кличко заявил о давлении на власти Киева

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По данным СМИ, в ОПУ нашли замену Кличко на посту главы КГГА
По данным СМИ, в ОПУ нашли замену Кличко на посту главы КГГА
Фото: kyivcity.gov.ua

В Офисе президента Украины решили сменить главу Киевской городской государственной администрации (КГГА) до Дня Независимости Украины 24 августа. Об этом 16 августа написал "Телеграф", со ссылкой на источник.

Отмечается, что вместо Виталия Кличко должность главы КГГА займет министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

"Назначение Чернышова уже согласовано", – сказал источник изданию, добавив, что оно состоится до конца текущей недели.

Кличко 16 августа обнародовал в Facebook видеообращение, в котором назвал "опасным прецедентом для всей страны" сценарий, "который сегодня отрабатывают на власти Киева".

"Массовые обыски, парализующие работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти и которые продолжаются уже несколько месяцев, являются системным давлением. Политически мотивированным давлением на власть Киева", – заявил Кличко.

По его словам, эти действия направлены на дискредитацию столичной власти и лично мэра.

"И делается это с одной целью – опорочить мою репутацию. И создать почву, чтобы вопреки Конституции назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне", – добавил Кличко.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/813862829303942/

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.

Теги: Киев, СМИ, Виталий Кличко, Украина, КГГА, власть, обыски, Офис президента Украины, Алексей Чернышов, назначение, мэр, давление
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