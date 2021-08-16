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Политолог Романенко заявил, что Зеленский атакует Кличко, потому что считает его своей главной угрозой на выборах

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Юрий Романенко: Многие недовольные Зеленским и его орлами региональные элиты начали смотреть на Кличко как союзника в противостоянии с Банковой
Юрий Романенко: Многие недовольные Зеленским и его орлами региональные элиты начали смотреть на Кличко как союзника в противостоянии с Банковой
Фото: glavred.info

Атаки президента Украины Владимира Зеленского на мэра Киева Виталия Кличко связаны с тем, что он считает лидера партии УДАР главным конкурентом на президентских выборах, написал 16 августа в своей статье шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", соучредитель Украинского института будущего, политолог Юрий Романенко.

Он перечислил пять причин, почему Зеленский считает Кличко своей главной угрозой на выборах.

Первой эксперт назвал уровень поддержки Кличко в столице, который составляет более 50% против чуть более 30% у Зеленского.

"Это болезненно для Зеленского, учитывая, насколько может быть велика роль Киева в условиях турбулентности", – написал политолог.

Второй причиной Романенко считает объединение элит вокруг Кличко. 

"Многие недовольные Зеленским и его орлами региональные элиты начали смотреть на Кличко как союзника в противостоянии с Банковой. Показательно, что к Кличко пошли мэры городов – Ассоциации городов Украины (АГУ), – которые начали присоединяться к УДАР, понимая, что с Кличко пройдут в парламент. Наиболее яркий пример – мэр Чернигова [Владислав] Атрошенко и его партия "Родной дом", которые вошли в коалицию с Кличко. Потому Зеленский начал выстраивать альтернативу для региональных элит, которую возглавил глава ОП Андрей Ермак, – Конгресс региональных советов", – отметил он.

Третья причина, по мнению Романенко, – уровень поддержки Кличко в мире выше, чем Зеленского.

"Кличко имеет сильнейшие позиции в Германии, которая играет важнейшую роль в нормандском формате. При этом Зеленского [канцлер ФРГ Ангела] Меркель терпеть не может, а их последняя встреча прошла, мягко говоря, неудачно. После этого информационные каналы ОП начали дружно издеваться над Меркель, считая ее хромой уткой. Проблема в том, что наши зеленые пионеры забывают, что уход Меркель из власти не означает, что христианские демократы не будут продолжать ее политику. Тем более, что в Германии как раз политическая преемственность в порядке вещей", – объяснил ситуацию Романенко.

Также Кличко может стать единой кандидатурой от объединенных сил, и это четвертая причина, почему Зеленский его опасается, написал политолог.

"У Кличко мизерный антирейтинг. В отличие от любого другого возможного конкурента Зе из старых элит. И [пятый президент Петр] Порошенко, и [сопредседатель ОПЗЖ Юрий] Бойко, и [лидер "Батьківщини" Юлия] Тимошенко проигрывают Кличко по этому показателю. Они это понимают, и не исключено, что Кличко станет главным кандидатом от объединенных сил", – считает эксперт.

Пятая причина, написал он, – это желание президентской власти иметь контроль над финансовыми потоками в Киеве.

Контекст:

Также Романенко заявил в своей статье, что в течение недели президент Украины усилит атаку силовиков на мэра Киева и снимет его с должности главы Киевской городской государственной администрации.

"По моей информации, в Офисе генпрокурора и других органах прошли большие совещания, где дано четкое указание вручать подозрения под любым предлогом ближайшему окружению Кличко – красочно, под камеры, с масками-шоу и наручниками. После вручения подозрений замам Кличко Зеленский вынесет вопрос о главе КГГА на СНБО и уволит его с должности. Также там потребуют от Рады оперативно принять закон о столице – в нем полномочия мэра будут переданы главе КГГА", – написал эксперт.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.

Теги: Виталий Кличко, Ангела Меркель, УДАР, выборы, рейтинг, КГГА, политика, Владимир Зеленский, Юрий Романенко
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