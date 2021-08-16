Политолог Романенко заявил, что Зеленский атакует Кличко, потому что считает его своей главной угрозой на выборах

Юрий Романенко: Многие недовольные Зеленским и его орлами региональные элиты начали смотреть на Кличко как союзника в противостоянии с Банковой Фото: glavred.info

Он перечислил пять причин, почему Зеленский считает Кличко своей главной угрозой на выборах.

Первой эксперт назвал уровень поддержки Кличко в столице, который составляет более 50% против чуть более 30% у Зеленского.

"Это болезненно для Зеленского, учитывая, насколько может быть велика роль Киева в условиях турбулентности", – написал политолог.

Второй причиной Романенко считает объединение элит вокруг Кличко.

"Многие недовольные Зеленским и его орлами региональные элиты начали смотреть на Кличко как союзника в противостоянии с Банковой. Показательно, что к Кличко пошли мэры городов – Ассоциации городов Украины (АГУ), – которые начали присоединяться к УДАР, понимая, что с Кличко пройдут в парламент. Наиболее яркий пример – мэр Чернигова [Владислав] Атрошенко и его партия "Родной дом", которые вошли в коалицию с Кличко. Потому Зеленский начал выстраивать альтернативу для региональных элит, которую возглавил глава ОП Андрей Ермак, – Конгресс региональных советов", – отметил он.

Третья причина, по мнению Романенко, – уровень поддержки Кличко в мире выше, чем Зеленского.

"Кличко имеет сильнейшие позиции в Германии, которая играет важнейшую роль в нормандском формате. При этом Зеленского [канцлер ФРГ Ангела] Меркель терпеть не может, а их последняя встреча прошла, мягко говоря, неудачно. После этого информационные каналы ОП начали дружно издеваться над Меркель, считая ее хромой уткой. Проблема в том, что наши зеленые пионеры забывают, что уход Меркель из власти не означает, что христианские демократы не будут продолжать ее политику. Тем более, что в Германии как раз политическая преемственность в порядке вещей", – объяснил ситуацию Романенко.

Также Кличко может стать единой кандидатурой от объединенных сил, и это четвертая причина, почему Зеленский его опасается, написал политолог.

"У Кличко мизерный антирейтинг. В отличие от любого другого возможного конкурента Зе из старых элит. И [пятый президент Петр] Порошенко, и [сопредседатель ОПЗЖ Юрий] Бойко, и [лидер "Батьківщини" Юлия] Тимошенко проигрывают Кличко по этому показателю. Они это понимают, и не исключено, что Кличко станет главным кандидатом от объединенных сил", – считает эксперт.

Пятая причина, написал он, – это желание президентской власти иметь контроль над финансовыми потоками в Киеве.