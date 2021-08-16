Политолог Романенко заявил, что Зеленский атакует Кличко, потому что считает его своей главной угрозой на выборах

Он перечислил пять причин, почему Зеленский считает Кличко своей главной угрозой на выборах.
Первой эксперт назвал уровень поддержки Кличко в столице, который составляет более 50% против чуть более 30% у Зеленского.
"Это болезненно для Зеленского, учитывая, насколько может быть велика роль Киева в условиях турбулентности", – написал политолог.
Второй причиной Романенко считает объединение элит вокруг Кличко.
"Многие недовольные Зеленским и его орлами региональные элиты начали смотреть на Кличко как союзника в противостоянии с Банковой. Показательно, что к Кличко пошли мэры городов – Ассоциации городов Украины (АГУ), – которые начали присоединяться к УДАР, понимая, что с Кличко пройдут в парламент. Наиболее яркий пример – мэр Чернигова [Владислав] Атрошенко и его партия "Родной дом", которые вошли в коалицию с Кличко. Потому Зеленский начал выстраивать альтернативу для региональных элит, которую возглавил глава ОП Андрей Ермак, – Конгресс региональных советов", – отметил он.
Третья причина, по мнению Романенко, – уровень поддержки Кличко в мире выше, чем Зеленского.
"Кличко имеет сильнейшие позиции в Германии, которая играет важнейшую роль в нормандском формате. При этом Зеленского [канцлер ФРГ Ангела] Меркель терпеть не может, а их последняя встреча прошла, мягко говоря, неудачно. После этого информационные каналы ОП начали дружно издеваться над Меркель, считая ее хромой уткой. Проблема в том, что наши зеленые пионеры забывают, что уход Меркель из власти не означает, что христианские демократы не будут продолжать ее политику. Тем более, что в Германии как раз политическая преемственность в порядке вещей", – объяснил ситуацию Романенко.
Также Кличко может стать единой кандидатурой от объединенных сил, и это четвертая причина, почему Зеленский его опасается, написал политолог.
"У Кличко мизерный антирейтинг. В отличие от любого другого возможного конкурента Зе из старых элит. И [пятый президент Петр] Порошенко, и [сопредседатель ОПЗЖ Юрий] Бойко, и [лидер "Батьківщини" Юлия] Тимошенко проигрывают Кличко по этому показателю. Они это понимают, и не исключено, что Кличко станет главным кандидатом от объединенных сил", – считает эксперт.
Пятая причина, написал он, – это желание президентской власти иметь контроль над финансовыми потоками в Киеве.
Также Романенко заявил в своей статье, что в течение недели президент Украины усилит атаку силовиков на мэра Киева и снимет его с должности главы Киевской городской государственной администрации.
"По моей информации, в Офисе генпрокурора и других органах прошли большие совещания, где дано четкое указание вручать подозрения под любым предлогом ближайшему окружению Кличко – красочно, под камеры, с масками-шоу и наручниками. После вручения подозрений замам Кличко Зеленский вынесет вопрос о главе КГГА на СНБО и уволит его с должности. Также там потребуют от Рады оперативно принять закон о столице – в нем полномочия мэра будут переданы главе КГГА", – написал эксперт.
Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.
В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.