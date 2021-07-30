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Мэр Чернигова Атрошенко и его партия "Родной дом" пойдут на парламентские выборы на платформе "УДАР Виталия Кличко"

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Лидеры партий в знак дальнейшего сотрудничества подписали боксерские перчатки
Лидеры партий в знак дальнейшего сотрудничества подписали боксерские перчатки
Фото: udar.party

Мэр Киева и лидер партии УДАР Виталий Кличко и мэр Чернигова, глава партии "Родной дом" Владислав Атрошенко во время Форума единства в Чернигове подписали меморандум об объединении усилий и совместном участии в выборах на базе партии УДАР. Об этом сообщает сайт политической силы.

Документ предусматривает наработку общей позиции по ответам на ключевые вызовы и защите базовых ценностей украинского общества, сказано в заявлении. Также предусмотрена совместная деятельность, в том числе – через партийные организации и представителей в органах местного самоуправления.

"Указанных в меморандуме целей стороны договорились достичь, в частности, через их совместное участие в общенациональных выборах на базе политической партии "УДАР Виталия Кличко", – сказано в меморандуме.

При подписании документа Кличко отметил, что сотрудничество направлено на решение проблем, которые больше всего беспокоят людей.

"Сегодня людей беспокоят бедность, коронавирус, несправедливые тарифы, заоблачные цены, война. Может Чернигов или Киев справиться с такими вызовами самостоятельно? Вряд ли. Именно поэтому мы консолидируемся. Именно поэтому мы с вами сегодня здесь. Вместе. Именно поэтому наш форум сегодня называется "Форум единства", – подчеркнул лидер партии УДАР.

Атрошенко отметил, что объединение политсил – это продолжение сотрудничества с Кличко.

"Мы совместно работали много лет в местном самоуправлении. Кличко – с 2014 года мэр столицы и хорошо знает все проблемы и вызовы, которые стоят перед украинскими городами, но не решаются десятилетиями. И Кличко – человек, которого знают как во всех уголках Украины, так и во всем мире. Виталий Кличко для нас – понятный, прогнозируемый и адекватный партнер. Как и его партия УДАР. Политическая партия "Родной дом" протягивает руку поддержки политической партии УДАР, чтобы продолжать вместе наши добрые дела во имя возрождения Украины", – заявил он.

Кличко поблагодарил представителей местного самоуправления Черниговской области, которые поучаствовали в форуме, и выразил им поддержку.

Лидеры партий в знак дальнейшего сотрудничества подписали боксерские перчатки.

Контекст:

Атрошенко на местных выборах в 2020 году выиграл выборы мэра Чернигова в первом туре, получив 77,5% голосов избирателей. Он занимает пост мэра Чернигова с декабря 2015 года. 

Кличко также выиграл выборы мэра Киева в первом туре, получив 50,5% голосов избирателей.

Теги: Виталий Кличко, УДАР, Чернигов, выборы, меморандум, Владислав Атрошенко, политическая партия, объединение
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