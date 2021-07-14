Палатный: "УДАР Виталия Кличко" предложил в налоговый законопроект изменения, которые защищают фермеров

Артур Палатный (слева): Нужно изъять изменения, которые существенно ухудшают условия ведения бизнеса для фермеров Фото: udar.party

"Нужно изъять изменения, которые существенно ухудшают условия ведения бизнеса для фермеров. В частности, сужение льготы для доходов от продажи собственной сельскохозяйственной продукции с 2 га до 0,5 га, установление минимального налогового обязательства в размере 5% от нормативной денежной оценки земли (НПО), что увеличивает нагрузку на легальный агробизнес. А также наделение органов местного самоуправления полномочиями без всяких доказательств, большинством голосов местных депутатов определять то или иное лицо виновным в самостоятельном захвате земельного участка", – перечислил политик.

Он подчеркнул, что поправки можно внести до завтрашнего дня.

"До 15 июля существует возможность внести поправки в принятый в первом чтении законопроект №5600, который существенно усиливает налоговое давление на большинство сфер экономики и усложняет работу фермеров. Нужно отменить ряд убийственных нововведений и защитить фермеров", – заявил Палатный.