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Палатный: "УДАР Виталия Кличко" предложил в налоговый законопроект изменения, которые защищают фермеров

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Артур Палатный (слева): Нужно изъять изменения, которые существенно ухудшают условия ведения бизнеса для фермеров
Артур Палатный (слева): Нужно изъять изменения, которые существенно ухудшают условия ведения бизнеса для фермеров
Фото: udar.party

В законопроект №5600, который в том числе предусматривает повышение налогов и сборов почти во всех сферах, нужно внести правки для защиты аграрного сектора. Об этом, как сообщает сайт партии "УДАР Виталия Кличко", заявил председатель исполкома политической силы Артур Палатный.

"Нужно изъять изменения, которые существенно ухудшают условия ведения бизнеса для фермеров. В частности, сужение льготы для доходов от продажи собственной сельскохозяйственной продукции с 2 га до 0,5 га, установление минимального налогового обязательства в размере 5% от нормативной денежной оценки земли (НПО), что увеличивает нагрузку на легальный агробизнес. А также наделение органов местного самоуправления полномочиями без всяких доказательств, большинством голосов местных депутатов определять то или иное лицо виновным в самостоятельном захвате земельного участка", – перечислил политик.

Он подчеркнул, что поправки можно внести до завтрашнего дня.

"До 15 июля существует возможность внести поправки в принятый в первом чтении законопроект №5600, который существенно усиливает налоговое давление на большинство сфер экономики и усложняет работу фермеров. Нужно отменить ряд убийственных нововведений и защитить фермеров", – заявил Палатный.

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".

Теги: Верховная Рада, Виталий Кличко, УДАР, налоги, Артур Палатный, экономика
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