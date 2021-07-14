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Налоговый законопроект №5600 может оставить предприятия без кредитов – экономист

Сергей Серветник: Я сомневаюсь, как будет действовать программа президента 5 7 9%, когда налоговая ограничит бизнесу право обращаться за кредитом
Сергей Серветник: Я сомневаюсь, как будет действовать программа президента 5–7–9%, когда налоговая ограничит бизнесу право обращаться за кредитом
Фото: Сергій Серветник / Facebook

Согласно принятому в первом чтении законопроекту №5600, налоговая сможет забирать в залог имущество у компаний, которые имеют налоговый долг, и такая практика опасна, так как предприятия с активами в залоге больше не смогут брать банковские кредиты, участвовать в государственных тендерах, в итоге фактически будут лишены права на нормальную работу, заявил в комментарии "Обозревателю" экономический эксперт Сергей Серветник.

"Эта норма вводит ряд ограничений, которые возникнут у бизнеса. Во-первых, невозможно взять кредит в банке. И я вообще сомневаюсь, как будет действовать программа президента 5–7–9%, когда налоговая ограничит бизнесу право обращаться за кредитом. Также бизнес не сможет участвовать в коммерческих и других государственных тендерах, потому что его на самом деле основные средства будут в налоговом залоге", – отметил он. 

Эксперт убежден, что документ нуждается в существенных доработках, а норму о залоге нужно сузить.

"Компромиссное предложение для того, чтобы отработать этот механизм на уровне и оценки основных средств, и судебных процедур, например, ограничить применение этого механизма именно субъектами, осуществляющими производство и реализацию подакцизных товаров. И если он сработает, потом у нас будет больше аргументов для того, чтобы его расширять", – предложил экономист. 

Контекст:

1 июля Рада приняла законопроект в первом чтении. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 2 июня, его инициатором выступил Кабинет Министров. Законопроект предполагает повышение налогов фактически во всех сферах экономики.

Документ разрабатывало Министерство финансов. Правительство одобрило его на заседании 12 мая. В Кабмине считают, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год. Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждал, что нововведения коснутся только крупного бизнеса и не затронут общегосударственных налогов для людей, а также малого и среднего бизнеса.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) раскритиковало законопроект, в ведомстве отметили, что он содержит коррупционные факторы и ряд других нарушений, поэтому должен быть существенно доработан. Вывод экспертизы НАПК опубликовало на своем сайте 8 июня.

Европейская бизнес-ассоциация, Американская торговая палата в Украине и Союз украинских предпринимателей назвали этот законопроект "попыткой сойти с пути цивилизованного развития экономики".


Теги: Верховная Рада, налоги, экономика, бизнес, кредиты, законопроект, предприниматели, финансы, имущество
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