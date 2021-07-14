Налоговый законопроект №5600 может оставить предприятия без кредитов – экономист

Сергей Серветник: Я сомневаюсь, как будет действовать программа президента 5–7–9%, когда налоговая ограничит бизнесу право обращаться за кредитом Фото: Сергій Серветник / Facebook

"Эта норма вводит ряд ограничений, которые возникнут у бизнеса. Во-первых, невозможно взять кредит в банке. И я вообще сомневаюсь, как будет действовать программа президента 5–7–9%, когда налоговая ограничит бизнесу право обращаться за кредитом. Также бизнес не сможет участвовать в коммерческих и других государственных тендерах, потому что его на самом деле основные средства будут в налоговом залоге", – отметил он.

Эксперт убежден, что документ нуждается в существенных доработках, а норму о залоге нужно сузить.

"Компромиссное предложение для того, чтобы отработать этот механизм на уровне и оценки основных средств, и судебных процедур, например, ограничить применение этого механизма именно субъектами, осуществляющими производство и реализацию подакцизных товаров. И если он сработает, потом у нас будет больше аргументов для того, чтобы его расширять", – предложил экономист.