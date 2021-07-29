Зеленский провел альтернативное муниципальному форуму Кличко мероприятие, но не получил международной поддержки – СМИ

"Участие в муниципальном форуме принимают более 500 участников – главы общин, которые входят в АГУ, депутаты местных советов, представители государственной власти, парламентарии. Открывал форум председатель АГУ и мэр Киева Виталий Кличко, последний день мероприятия откроет глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Глава государства был приглашен на форум Ассоциации городов Украины. Но президент не пошел. Однако, по информации наших источников в ОПУ, посвященную децентрализации панель на форуме "Украина 30" перенесли таким образом, чтобы совпадало по времени с мероприятием АГУ в Одессе", – пишет автор.

ZN.UА отмечает, что международной поддержки мероприятие Зеленского не получило.

"Международные партнеры, которые еще полгода назад дали согласие на участие в плановом форуме АГУ, в оперативном порядке получили от ОПУ приглашение на президентский форум "Украина 30". Однако ожидаемо не смогли принять это предложение. В форуме АГУ приняли участие: генеральный секретарь Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андреас Кифер, специальный уполномоченный правительства Германии по вопросам реформ в области управления и децентрализации в Украине Георг Мильбрадт, депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель, международные эксперты, представители партнерских ассоциаций местного самоуправления из других стран", – говорится в статье.

Автор считает, что на Офис президента пытается усилить влияние на местное самоуправление.

"Очевидно, что противостояние между Банковой и Кличко, возглавляющим АГУ, обостряется. На этот раз оно приобрело совсем конкретную форму не просто отказа президента принять участие, но и организации альтернативной площадки. В контексте созданного под патронатом президента Конгресса местных и региональных властей очевидна линия Банковой политически разделить и подмять под себя местное самоуправление. Что вряд ли идет на пользу государству. Напомним о том, что Зеленский встал на сторону силовиков, лично обвинив мэра столицы и его команду в коррупции. Новый глава КГГА в противовес Кличко, скорее всего, будет назначен. Зе! четко артикулировал: "Это моя вертикаль и мои полномочия", – указывает автор материала.