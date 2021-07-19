"Всего 50". Кличко опубликовал видео к своему дню рождения

"Жизнь несется быстро. И иногда, вспоминая его моменты, думаешь: неужели это все было со мной? Хотел бы я изменить что-то, если бы была такая возможность? Пожалуй, нет. Все вызовы, которые преодолевал, и все радости, которые пережил – это моя история. И история людей, которые были рядом и которые сегодня рядом со мной. Когда-то я выбрал своим девизом слова: нет ничего невозможного! И это было и остается моим жизненным кредо. Потому что так и есть – если ты веришь в себя, в свою мечту, в свое дело и готов работать и биться до конца. Победного!" – написал Кличко.

Он отметил, что встречает юбилей с оптимизмом и впереди у него еще много историй.

"С таким настроением я и буду встречать завтра свои 50. Всего 50. Потому что впереди еще много историй! А видео – про мои первые 50", – заявил политик.