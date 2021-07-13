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Если Банковая уволит Кличко, в отставку нужно отправлять и всех глав ОГА – политолог Романенко

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Юрий Романенко: Я бы на месте Кличко сейчас начинал бы медиа-кампанию "В отставку разом с зелеными"
Юрий Романенко: Я бы на месте Кличко сейчас начинал бы медиа-кампанию "В отставку разом с зелеными"
Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

Офису президента Украины не стоит пытаться отстранить мэра Киева Виталия Кличко от должности главы Киевской городской государственной администрации "за плохую работу", так как он занял первое место в рейтинге эффективности глав областных государственных администраций, заявил шеф-редактор информационно-аналитического портала "Хвиля", журналист и блогер, соучредитель Украинского института будущего Юрий Романенко 11 июня на своей странице в Facebook.

"Корреспондент" на днях опубликовал рейтинг эффективности губернаторов, где на первом месте оказался Виталий Кличко. Это достаточно смешно выглядит на фоне увязшего блицкрига Банковой отправить Кличко в отставку", – написал Романенко. 

Политолог считает, что если отстранят Кличко – нужно увольнять и глав всех областей. 

"Все остальные губернаторы в рейтинге "Корреспондента" от "Слуг народа", соответственно, если Банковая отправит Кличко в отставку за плохую работу, то тогда нужно отправлять в отставку и всех своих губернаторов. Так что я бы на месте Кличко сейчас начинал бы медиакампанию "В отставку вместе с зелеными", – написал эксперт. 

https://www.facebook.com/yuriy.romanenko/posts/4403217856366578

Контекст:

По версии журнала "Корреспондент", Кличко занял первое место в рейтинге глав областей с результатом 4,17 балла по пятибалльной шкале. Второе – глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко с результатом 3,1 балла, третье – глава Киевской ОГА Василий Володин с 3,03 балла. Журналисты издания и эксперты составили рейтинг на основе ряда показателей: экономического, политического, поддержки в местном совете, отношений с центральной властью, поддержки в парламенте и медийности на уровне страны. 

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре. Он занимает должность мэра Киева и главы КГГА с июня 2014 года. 

Теги: Виталий Кличко, КГГА, Юрий Романенко, Офис президента Украины
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