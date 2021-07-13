Если Банковая уволит Кличко, в отставку нужно отправлять и всех глав ОГА – политолог Романенко

Юрий Романенко: Я бы на месте Кличко сейчас начинал бы медиа-кампанию "В отставку разом с зелеными" Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

"Корреспондент" на днях опубликовал рейтинг эффективности губернаторов, где на первом месте оказался Виталий Кличко. Это достаточно смешно выглядит на фоне увязшего блицкрига Банковой отправить Кличко в отставку", – написал Романенко.

Политолог считает, что если отстранят Кличко – нужно увольнять и глав всех областей.

"Все остальные губернаторы в рейтинге "Корреспондента" от "Слуг народа", соответственно, если Банковая отправит Кличко в отставку за плохую работу, то тогда нужно отправлять в отставку и всех своих губернаторов. Так что я бы на месте Кличко сейчас начинал бы медиакампанию "В отставку вместе с зелеными", – написал эксперт.