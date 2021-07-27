Ассоциация городов Украины, которую возглавляет Кличко, увеличилась и включает почти тысячу общин

Виталий Кличко: У нас с вами – ответственность перед людьми, которые нас выбрали Фото: auc.org.ua

Во время Украинского муниципального форума правление Ассоциации городов Украины провело заседание, по результатам которого в АГУ приняли еще 45 новых членов. Таким образом, количество членов АГУ увеличилось до 941 общины.

"То, что к нам присоединяются все больше общин, означает, что позиция местного самоуправления будет звучать еще мощнее", – отметил Кличко.

Председатель Ассоциации городов Украины поблагодарил представителей общин и участников форума за сотрудничество и общие усилия, которые все вместе прилагают в отстаивании интересов местного самоуправления.

"Многие важные для жителей общин вопросы возложены сегодня на плечи местных властей. Сложно? Да. Но, убежден: вместе мы все преодолеем. Потому что у нас с вами – ответственность перед людьми, которые нас выбрали", – цитирует пресс-служба слова Кличко.

На заседании правления также обсудили предложения по совместным действиям органов местного самоуправления в вопросе установления тарифов на услуги поставки тепловой энергии и горячей воды и рассмотрели вопросы законодательного урегулирования надзора за органами местного самоуправления.