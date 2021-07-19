В Киеве перед ливнем дежурила спецтехника, а коммунальщики чистили ливнестоки – Кличко

В Киеве сегодня за 30 минут выпало 18 мм осадков Фото: Київська міська державна адміністрація - КМДА / Facebook

"Сегодня Киев накрыл мощный ливень – за 30 минут выпало 18 мм осадков. Это почти недельная норма. Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе столицы очищали ливнестоки. А на проблемных участках заранее дежурила техника гидротехнических служб", – отметил Кличко.

С последствиями непогоды сейчас борются 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке коммунальной корпорации "Киевавтодор".

"Всего более 320 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. Метрополитен пока работает в обычном режиме. На некоторых станциях, в переходах которых были подтопления, последствия непогоды ликвидировали", – подчеркнул мэр Киева.