В Киеве перед ливнем дежурила спецтехника, а коммунальщики чистили ливнестоки – Кличко

"Сегодня Киев накрыл мощный ливень – за 30 минут выпало 18 мм осадков. Это почти недельная норма. Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе столицы очищали ливнестоки. А на проблемных участках заранее дежурила техника гидротехнических служб", – отметил Кличко.
С последствиями непогоды сейчас борются 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке коммунальной корпорации "Киевавтодор".
"Всего более 320 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. Метрополитен пока работает в обычном режиме. На некоторых станциях, в переходах которых были подтопления, последствия непогоды ликвидировали", – подчеркнул мэр Киева.
Из-за подтоплений в Киеве закрыли две станции метро – "Берестейскую" и "Академгородок". "Киевавтодор" также сообщал, что техника гидротехнических служб выехала на места возможных подтоплений еще до начала ливня, в частности возле станций метро "Черниговская" и "Левобережная".