В Киеве подтопило станции метро, закрытые – "Берестейская" и "Академгородок"

Из-за подтоплений в Киеве заблокированы выходы на нескольких станциях метро Фото: Касянюк Олександр / Facebook

"Станцию "Берестейская" закрыто на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции). На месте работают специалисты", – говорится в сообщении.

Это "еще одно доказательство, что водосточные системы не работают так, как нужно", прокомментировал в Facebook подтопление станции пользователь под именем Serhii Panchenko.

"Станция метро "Берестейская" прямо сейчас. Как не было дождя, то не было. А как пошел, то и лодка нужна", – написал он.

Под сообщением КП "Київський метрополітен" в Facebook пользователь под именем Олександр Касянюк опубликовал фото подтопления другой станции – "Академгородок".

"Станция м. "Академгородок" – выход заблокирован", – подписал он.

Позже "Київський метрополітен" сообщил в Twitter о закрытии и второй станции метро.

"Станцию "Академгородок", вестибюль №1 закрыто на вход и выход по техническим причинам (попадания воды в кассовый зал станции)", – пояснили в коммунальном предприятии.