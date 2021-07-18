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КИЕВ

В Киеве ограничили въезд большегрузного транспорта из-за жары

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Ограничение на въезд осуществляется на всех подъездах к столице, сообщили в полиции
Ограничение на въезд осуществляется на всех подъездах к столице, сообщили в полиции
Фото: depositphotos.com

С 10.30 18 июля в Киеве действует запрет на въезд большегрузного транспорта, ограничения ввели из-за жары. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева в Twitter.

"Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 °С", – отметили в сообщении.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к столице. О снятии ограничений полиция сообщит.

Контекст:

На Украину распространил влияние антициклон Cornelieke, который принес знойную погоду. Синоптики 5 июля пообещали украинцам жару +28...+33 °С.

В прошлое воскресенье, 18 июля, власти столицы также ввели временный запрет на въезд в столицу большегрузного транспорта.

С начала лета в Киеве было установлено 12 температурных рекордов.

Теги: Киев, транспорт, Украина, погода, полиция, запрет, жара, ограничения
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