В Киеве ограничили въезд большегрузного транспорта из-за жары

Ограничение на въезд осуществляется на всех подъездах к столице, сообщили в полиции Фото: depositphotos.com

"Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 °С", – отметили в сообщении.

Ограничение осуществляется на всех подъездах к столице. О снятии ограничений полиция сообщит.