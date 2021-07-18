В Киеве ограничили въезд большегрузного транспорта из-за жары

"Въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28 °С", – отметили в сообщении.
Ограничение осуществляется на всех подъездах к столице. О снятии ограничений полиция сообщит.
На Украину распространил влияние антициклон Cornelieke, который принес знойную погоду. Синоптики 5 июля пообещали украинцам жару +28...+33 °С.
В прошлое воскресенье, 18 июля, власти столицы также ввели временный запрет на въезд в столицу большегрузного транспорта.
С начала лета в Киеве было установлено 12 температурных рекордов.