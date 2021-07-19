В Киеве за полчаса выпала почти недельная норма осадков – КГГА

К ликвидации последствий непогоды были привлечены спецтехника и 326 сотрудников, говорится в сообщении коммунальной корпорации "Киевавтодор" в Facebook.

В компании отметили, что техника гидротехнических служб выехала на места возможных подтоплений еще до начала ливня, в частности – возле станций метро "Черниговская" и "Левобережная".

"Однако чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтопления участков улиц и тротуаров... Пять мощных насосов в туннеле на улице Телиги не справились со стихией", – подчеркнули в "Киевавтодоре".

"На Дорогожичах все стабильно", – говорится в сообщении паблика "Киев Оперативный" в Facebook.

Из-за подтоплений в Киеве закрыли две станции метро – "Берестейскую" и "Академгородок". Позже КП "Киевский метрополитен" сообщил в Facebook о возобновлении работы последней.

"Во избежание попадания воды на пути, в переходе к станции "Берестейская" закрыт гермозатвор. Ликвидация последствий непогоды продолжается. Об открытии станции для пассажиров будет сообщено дополнительно", – добавили в коммунальном предприятии.