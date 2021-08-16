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Видео: Алеся Бацман / YouTube

Поединок с Путиным, Скабеева, позор "слуг народа", Зеленский, Кличко, папа-политик из Руанды. Интервью Бацман с Беленюком. Трансляция

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Алеся БАЦМАН
главный редактор

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман транслируется интервью с народным депутатом Украины от "Слуги народа", олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Жаном Беленюком. Интервью продолжалось около двух часов.

Беленюк во время интервью рассказал о своей семье, в частности об отце, гражданине Руанды Венсане Ндагиджимане, который погиб в 2001 году во время автокатастрофы, о маме и бабушке, которые его воспитали, о поездке на родину отца и знакомстве с родственниками, о том, как и почему начал заниматься спортом, о том, часто ли сталкивался в своей жизни с проявлениями расизма, о знакомстве с президентом Владимиром Зеленским, о своей политической карьере, работе в Верховной Раде, а также о том, мечтает ли он стать министром спорта, хотел бы вызвать президента РФ Владимира Путина на ковер и побороть его, какие страны предлагали ему свое гражданство, о выступлении украинской сборной на последней Олимпиаде, скандальной фотографии с российской пропагандисткой Ольгой Скабеевой, о мэре Киева Виталии Кличко и о своей личной жизни. 

Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью.

В детстве увлекался спортом и народными танцами. Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.

Беленюк окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Межрегиональную академию управления персоналом (специальность – управление бизнесом).

В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке). 

Теги: Владимир Путин, Виталий Кличко, спорт, Олимпиада, Алеся Бацман, Владимир Зеленский, Олимпиада 2020, греко-римская борьба, Жан Беленюк, Слуга народа, Ольга Скабеева
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