Политолог Кушнир: Банковая делает все, чтобы Киев остановился

Светлана Кушнир: Главная проблема в том, что в ОП не осознают, каким этот "конец" может быть. Для них и для Киева Фото: Світлана Кушнір / Facebook

"Банковая делает все, чтобы Киев остановился. Банковая хочет остановить Кличко, а в итоге может остановить Киев. И главная проблема в том, что в ОП не осознают, каким этот "конец" может быть. Для них и для Киева. Следственные действия, аресты, изъятия стали обыденностью для киевских чиновников. Миллионы взятых с потолка убытков, якобы вызванных их действиями, скоро догонят госбюджет. Огромное количество новостей об обысках и арестах сильно контрастирует с отсутствием сообщений о судебных решениях. Нет даже банальных упоминаний о передаче дел в суд. Потому что дела возбуждаются не для расследования, а для создания необходимой телекартинки и информационного шума", – считает эксперт.

Она напомнила, что сегодня киевская прокуратура проводила обыски в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

"Объектом атаки на этот раз стали КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева", занимающаяся строительством Подольско-Воскресенского моста, и инспекция по парковке, которая наводит порядок с парковкой в столице. Удивительно, что обыски прошли сразу после недавних сообщений о запуске автомобильного движения по Подольско-Воскресенскому мосту уже до конца этого года. Это можно объяснить истерией в команде "великих строителей" с Банковой. После череды неудачных попыток забрать у Киева почти достроенный объект и показать "несостоятельность Кличко" решили просто остановить строительство моста и сорвать его неизбежное открытие уже в этом году", – предположила Кушнир.

Политолог добавила, что украинцы не любят, когда власть преследует конкурентов, и доказательством может служить судьба беглого президента Виктора Януковича.

"Готовность Банковой идти до конца в уничтожении политического конкурента может привести к остановке важных объектов. Сегодня – строительство моста. А что дальше? Остановят строительство новых станций метро? Вернут парковочный хаос в городе? На что еще способна Банковая в противостоянии с Кличко? Банковая останавливает весь Киев, а не одного Кличко. От таких действий страдают в основном киевляне. А история показывает, что украинцы умеют делать выводы из политических преследований властью своих конкурентов. И эти выводы, как правило, власти очень не нравятся. Спросите у Януковича", – подытожила автор.