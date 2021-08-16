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КИЕВ

Политолог Кушнир: Банковая делает все, чтобы Киев остановился

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Светлана Кушнир: Главная проблема в том, что в ОП не осознают, каким этот "конец" может быть. Для них и для Киева
Светлана Кушнир: Главная проблема в том, что в ОП не осознают, каким этот "конец" может быть. Для них и для Киева
Фото: Світлана Кушнір / Facebook

Попытки Офиса президента бороться с мэром Киева Виталием Кличко при помощи правоохранителей могут привести к остановке процессов в Киеве, заявила политический эксперт Светлана Кушнир на своей странице в Facebook.

"Банковая делает все, чтобы Киев остановился. Банковая хочет остановить Кличко, а в итоге может остановить Киев. И главная проблема в том, что в ОП не осознают, каким этот "конец" может быть. Для них и для Киева. Следственные действия, аресты, изъятия стали обыденностью для киевских чиновников. Миллионы взятых с потолка убытков, якобы вызванных их действиями, скоро догонят госбюджет. Огромное количество новостей об обысках и арестах сильно контрастирует с отсутствием сообщений о судебных решениях. Нет даже банальных упоминаний о передаче дел в суд. Потому что дела возбуждаются не для расследования, а для создания необходимой телекартинки и информационного шума", – считает эксперт.

Она напомнила, что сегодня киевская прокуратура проводила обыски в департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

"Объектом атаки на этот раз стали КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева", занимающаяся строительством Подольско-Воскресенского моста, и инспекция по парковке, которая наводит порядок с парковкой в столице. Удивительно, что обыски прошли сразу после недавних сообщений о запуске автомобильного движения по Подольско-Воскресенскому мосту уже до конца этого года. Это можно объяснить истерией в команде "великих строителей" с Банковой. После череды неудачных попыток забрать у Киева почти достроенный объект и показать "несостоятельность Кличко" решили просто остановить строительство моста и сорвать его неизбежное открытие уже в этом году", – предположила Кушнир.

Политолог добавила, что украинцы не любят, когда власть преследует конкурентов, и доказательством может служить судьба беглого президента Виктора Януковича. 

"Готовность Банковой идти до конца в уничтожении политического конкурента может привести к остановке важных объектов. Сегодня – строительство моста. А что дальше? Остановят строительство новых станций метро? Вернут парковочный хаос в городе? На что еще способна Банковая в противостоянии с Кличко? Банковая останавливает весь Киев, а не одного Кличко. От таких действий страдают в основном киевляне. А история показывает, что украинцы умеют делать выводы из политических преследований властью своих конкурентов. И эти выводы, как правило, власти очень не нравятся. Спросите у Януковича", – подытожила автор.

https://www.facebook.com/svitlana.kusnir/posts/4174367105972888

Контекст:

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор.

16 августа очередные обыски прошли в департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева". Также обыски проводятся в подрядных организациях, задействованных на строительстве Подольского мостового перехода через реку Днепр.

В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.

Политолог Юрий Романенко заявил сегодня в своей статье, что в течение недели президент Украины усилит атаку силовиков на мэра Киева и снимет его с должности главы Киевской городской государственной администрации.

"По моей информации, в Офисе генпрокурора и других органах прошли большие совещания, где дано четкое указание вручать подозрения под любым предлогом ближайшему окружению Кличко – красочно, под камеры, с масками-шоу и наручниками. После вручения подозрений замам Кличко [Владимир] Зеленский вынесет вопрос о главе КГГА на СНБО и уволит его с должности. Также там потребуют от Рады оперативно принять закон о столице – в нем полномочия мэра будут переданы главе КГГА", – написал эксперт.

Теги: Киев, Виталий Кличко, КГГА, Владимир Зеленский, Светлана Кушнир, Офис президента Украины
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