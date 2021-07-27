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Масштабные обыски, десятки тонн товара. ГБР сообщила о ликвидации канала контрабанды на десятки миллионов гривен на Киевской таможне

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Один из почтовых перевозчиков завозил подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок, говорят в ГБР
Один из почтовых перевозчиков завозил подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок, говорят в ГБР
Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) ликвидировали канал контрабанды товаров на Киевской таможне, заявляет пресс-служба бюро 27 июля.

"Сотрудники ГБР совместно с департаментом противодействия контрабанде Таможенной службы ликвидировали мощный канал контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров через столичные аэропорты и проводят масштабные обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни", – говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что изъято уже более 30 тонн товара. По информации следствия, один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и группы подакцизных товаров под видом простых почтовых перевозок.

"Таким образом данный почтовый перевозчик избегал уплаты налогов, в то время как убытки государству ежемесячно исчислялись десятками миллионов гривен. Только в июле данный экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн грн налога", – сообщают в ГБР.

Ведомство не называет компанию-перевозчика. Агентство "Интерфакс-Украина" пишет со ссылкой на собственные источники, что речь идет о почтовом операторе "Премиум Пакет". В расследованиях журналиста Евгения Плинского и главреда "Цензор.нет" Юрия Бутусова, работу этого оператора, которого правоохранители уже ловили на контрабанде, связывают с "крышеванием" со стороны руководителя управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, которого, по данным СМИ, уволили 23 июля

Теги: СБУ, налоги, почта, аэропорт, таможня, контрабанда, обыски, ГБР, Андрей Наумов
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