Контрабандисты пытались переправить из Украины в РФ комплектующие к ударному вертолету Ми-24 – СБУ

По данным спецслужбы, злоумышленники пытались переправить в РФ комплектующие к штурмовой авиации. Правоохранители задержали их в Харьковской области "за несколько метров от государственной границы".

Как отметили в СБУ, во время задержания у контрабандистов обнаружили запчасти к ударному вертолету Ми-24. Изъятые материалы направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до трех лет.