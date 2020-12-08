СБУ предотвратила нелегальный вывоз из Украины составных частей для зенитно-ракетных комплексов

Для сокрытия военного назначения перевозимого груза правонарушители предоставили таможне документы, в которых указали ложные сведения о наименовании товара, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, организаторы планировали экспортировать груз военного назначения в одну из среднеазиатских стран Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины заблокировали противоправную деятельность должностных лиц одного из предприятий, которые незаконно пытались экспортировать товары военного назначения. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что организаторы планировали экспортировать в одну из среднеазиатских стран составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ", которые относятся к системе разведки целей, их показу, определению дальности к ним, наблюдению и сопровождению цели.

Для сокрытия военного назначения перевозимого груза, как основания для его таможенного оформления, правонарушители предоставили документы, в которых указали ложные сведения о наименовании товара и его целевом использовании. При этом любые разрешительные документы Государственной службы экспортного контроля Украины, предусмотренные для перемещения такого рода грузов, у отправителя отсутствовали.

Материалы, собранные контрразведкой СБУ, будут переданы в орган предварительного расследования.

Аналогичный инцидент произошел в ноябре. Правоохранители заблокировали незаконную поставку из Украины агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ".