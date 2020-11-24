СБУ заблокировала "слив" данных из налоговой и таможни

По данным СБУ, должностные лица ГНС и ГТС организовали механизм несанкционированного копирования информации с применением чат-ботов, интернет-ресурсов и Telegram-каналов, используя уязвимость ведомственных баз данных.

Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику Фото: ssu.gov.ua

Киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой и таможенной служб. Об этом 24 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица служб организовали этот механизм с применением чат-ботов, интернет-ресурсов и Telegram-каналов, используя уязвимость ведомственных баз данных.

По данным СБУ, к противоправной схеме были привлечены должностные лица ГНС, ГТС и сотрудники банковского учреждения. Сообщники наладили систематический сбыт конфиденциальной информации о финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, экспортно-импортных операциях субъектов предпринимательской деятельности и другой информации, которая создана и защищена в соответствии с действующим законодательством.

Во время обысков в офисах и по месту жительства фигурантов правоохранители изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, флеш-накопители, на которых содержится несанкционированно скопированная информация с ограниченным доступом, банковские карточки и другие доказательства, подтверждающие противоправную деятельность.

Фигурантам готовятся сообщить о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 361-2 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ст. 362 (несанкционированные действия с информацией) Уголовного кодекса Украины.