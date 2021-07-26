Подоляк объяснил кадровые решения Зеленского в СБУ и сообщил о еще двух увольнениях

"Для президента принципиально значительно активизировать работу СБУ для того, чтобы наконец поставить точку во всех контрабандных схемах. К сожалению, не видели достаточной работы службы на этом направлении в последнее время. Также среди ключевых причин – необходимость подготовить СБУ к реформе, которая начнется после принятия соответствующего закона", – сказал он.

По словам Подоляка, "есть также соответствующие решения" относительно начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова, который фигурировал в деле о подготовке покушения как возможная жертва, и советника главы СБУ Андрея Трипилки.

Кадровые изменения в СБУ "отражают необходимость эффективной работе СБУ с первого дня проведения реформы", заявил Подоляк и назвал действия президента "системным подходом к трансформациям в спецслужбах Украины".

"Обычно после принятия любого базового закона тратится еще минимум полгода для адаптации, подготовки изменений, каких-то процедурных моментов. Сейчас служба должна быть готова с первого дня от старта реформы, чтобы не было паузы в эффективности в новых условиях", – добавил он.