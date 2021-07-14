ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Экс-сотрудник "Альфы" Расюк пошел на сделку со следствием по делу о подготовке убийства генерала СБУ и получил условный срок

В заказе убийства подозревают бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного
В заказе убийства подозревают бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Печерский районный суд Киева на заседании 8 июля утвердил сделку между бывшим сотрудником спецподразделения "Альфа" Юрием Расюком и прокурором о признании вины по делу о подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ генерала Андрея Наумова.

Решение суда, в котором засекречены имена фигурантов, опубликовали 13 июля в Едином реестре судебных решений.

"Судебный репортер" пишет, что речь идет именно о Расюке.

Согласно материалам суда, план убийства Наумова возник у бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного примерно в мае 2020 года. Он, действуя из мотивов личной мести и препятствия выполнению Наумовым служебных обязанностей, "разработал детальный план" преступления и назначил себя его организатором, сказано в решении суда.

Нескоромный планировал выплатить исполнителям $50 тыс., в мае встретился в Киеве с Расюком и озвучил ему свой план, сказано в документе. Расюк якобы сразу согласился и предложил своему знакомому, "входившему в криминальную среду", нанести Наумову телесные повреждения, в результате которых он попадет в больницу не менее чем на шесть месяцев. Знакомый Расюка согласился, говорится в материалах дела.

Позже план уточнили: в результате нападения Наумов должен был попасть в больницу на длительный срок или вообще умереть. Планировалось нанесение проникающего ранения головы генерала СБУ.

За Наумовым начали вести наблюдение.

В декабре 2020 года Нескоромный, согласно документу, уточнил, что знакомый Расюка получит за нападение на Наумова $30 тыс. Покушение планировали на начало 2021 года. 12 января исполнителю передали $1 тыс. за наблюдение за Наумовым, через 10 дней исполнителю передали еще $4 тыс., сказано в материалах суда.

В тот же день противоправную деятельность Расюка и Нескоромного остановили правоохранители.

Расюк "в полном объеме сформулированного обвинения безоговорочно признал свою вину" и обязался сотрудничать в разоблачении Нескоромного. Он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания и условным сроком в три года.

Контекст:

Расюка правоохранители задержали 22 января во время очередной передачи части денег, предназначенных для исполнителя убийства, 23 января Шевченковский районный суд Киева его арестовал без возможности внесения залога. По данным СБУ, во время обыска у Расюка обнаружили арсенал оружия, часть которого не была зарегистрирована.

Главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов, ссылаясь на свои источники, рассказал, что 22 января в Киеве по этому делу задержали полковника СБУ Расюка. Собеседники "Украинской правды" подтвердили его информацию. Журналист назвал Наумова другом и "правой рукой" главы СБУ Ивана Баканова и рассказал, что в заказе убийства подозревают бывшего первого заместителя главы СБУ Нескоромного (президент Украины Владимир Зеленский назначил его на эту должность в ноябре 2019 года, а уволил в марте 2020-го).

23 января СБУ подтвердила информацию о предотвращении убийства своего сотрудника. В ведомстве рассказали, что за совершение преступления организатор предложил $50 тыс.

По данным ZN.UA, в СБУ считают, что Нескоромный хотел убить Наумова из-за должности.

Местонахождение Нескоромного на данный момент неизвестно. СБУ разыскивает его.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, сделка, суд, Дмитрий Нескоромный, Андрей Наумов, Юрий Расюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Смотрите фото. Здесь все понятно". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A впервые выступили в Литве
"Смотрите фото. Здесь все понятно". Финалисты "Евровидения 2021" Go-A впервые выступили в Литве
"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги
"Боже, как это красиво". Бабкины крупным планом показали поцелуй во время йоги
Композитор Квинта рассказал, почему перестал быть вегетарианцем и снова начал есть мясо
Композитор Квинта рассказал, почему перестал быть вегетарианцем и снова начал есть мясо
"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь
"Хороши бидоны". 48-летняя Королева крупным планом показала грудь
"Вера! Как ты это делаешь?" Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео
"Вера! Как ты это делаешь?" Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео
Рукола: польза и вред
Рукола: польза и вред
"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна
"Девочку ждете?", "У Влады уже такой большой животик". Зинченко показал объятия с беременной женой на отдыхе возле бассейна
"Фигура шикарнейшая". Каменских надела сильно облегающее платье
"Фигура шикарнейшая". Каменских надела сильно облегающее платье
"Какая кайфовая!" Тина Кароль для фото подняла голые ноги
"Какая кайфовая!" Тина Кароль для фото подняла голые ноги
"Очень красивые глаза", " Восхищаюсь женщинами, которые с возрастом становятся круче". Орбакайте засветила грудь в платье с декольте
"Очень красивые глаза", " Восхищаюсь женщинами, которые с возрастом становятся круче". Орбакайте засветила грудь в платье с декольте
Возлюбленная Маска певица Граймс будет снимать собственное шоу
Возлюбленная Маска певица Граймс будет снимать собственное шоу
Скандальное интервью Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган, сериал "Корона" и другие. Названы номинанты премии "Эмми 2021"
Скандальное интервью Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган, сериал "Корона" и другие. Названы номинанты премии "Эмми 2021"
"Самый простой рецепт окрошки". Ребрик поделилась рецептом летнего блюда
"Самый простой рецепт окрошки". Ребрик поделилась рецептом летнего блюда
"Рада, что Меладзе нашел свою любящую жену", "Невероятная красавица". Поклонники обсуждают новый образ Джанабаевой
"Рада, что Меладзе нашел свою любящую жену", "Невероятная красавица". Поклонники обсуждают новый образ Джанабаевой
"Муж подловил". Приходько показала, как кормит грудью сына
"Муж подловил". Приходько показала, как кормит грудью сына
45-летняя участница Spice Girls Бантон вышла замуж за отца своих детей спустя 10 лет после помолвки
45-летняя участница Spice Girls Бантон вышла замуж за отца своих детей спустя 10 лет после помолвки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!". Каменских снялась топлес
"Что ты позоришься!", "Дожились", "Это надо видеть только Потапу!". Каменских снялась топлес
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS