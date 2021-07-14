Экс-сотрудник "Альфы" Расюк пошел на сделку со следствием по делу о подготовке убийства генерала СБУ и получил условный срок

Решение суда, в котором засекречены имена фигурантов, опубликовали 13 июля в Едином реестре судебных решений.

"Судебный репортер" пишет, что речь идет именно о Расюке.

Согласно материалам суда, план убийства Наумова возник у бывшего первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного примерно в мае 2020 года. Он, действуя из мотивов личной мести и препятствия выполнению Наумовым служебных обязанностей, "разработал детальный план" преступления и назначил себя его организатором, сказано в решении суда.

Нескоромный планировал выплатить исполнителям $50 тыс., в мае встретился в Киеве с Расюком и озвучил ему свой план, сказано в документе. Расюк якобы сразу согласился и предложил своему знакомому, "входившему в криминальную среду", нанести Наумову телесные повреждения, в результате которых он попадет в больницу не менее чем на шесть месяцев. Знакомый Расюка согласился, говорится в материалах дела.

Позже план уточнили: в результате нападения Наумов должен был попасть в больницу на длительный срок или вообще умереть. Планировалось нанесение проникающего ранения головы генерала СБУ.

За Наумовым начали вести наблюдение.

В декабре 2020 года Нескоромный, согласно документу, уточнил, что знакомый Расюка получит за нападение на Наумова $30 тыс. Покушение планировали на начало 2021 года. 12 января исполнителю передали $1 тыс. за наблюдение за Наумовым, через 10 дней исполнителю передали еще $4 тыс., сказано в материалах суда.

В тот же день противоправную деятельность Расюка и Нескоромного остановили правоохранители.

Расюк "в полном объеме сформулированного обвинения безоговорочно признал свою вину" и обязался сотрудничать в разоблачении Нескоромного. Он получил наказание в виде пяти лет лишения свободы с освобождением от наказания и условным сроком в три года.