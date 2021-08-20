СНБО рассмотрит вопрос сохранения памятников культурного наследия после их аудита – Данилов

"В последнее время наша столица превращается из исторического почтенного города в совершенно неконтролируемую застройку", – сказал Данилов.
По его словам, после обсуждения этого вопроса на заседании СНБО местным администрациям поручили провести аудит объектов, которые подпадают под действие закона об охране культурного наследия
"Как только эти документы будут готовы, мы рассмотрим этот вопрос. Это касается не только Киева", – подчеркнул секретарь СНБО.
Утром 20 августа в Киеве строительная техника уничтожила дом Барбана конца XIX века. Соответствующее видео опубликовал в Facebook активист Олег Симороз.
"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на улице Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5.00 под прикрытием 30 титушок загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века", – написал Симороз.
Полиция Киева начала уголовное производство по факту самоуправства с застройкой усадьбы Барбана в Киеве.
Накануне в Министерстве культуры и информационной политики (МКИП) заявляли в Facebook, что "из-за бездействия киевской власти" столица "теряет несколько памятников архитектуры" – усадьбы Барбана и Осипа Родина.
Глава Минкульта Александр Ткаченко снос дома Барбана в Киеве описал в Telegram двумя словами: ужас и стыд. В ответ Кличко обвинил Минкульт и полицию в том, что они не предотвратили снос дома.
Усадьба титулярного советника Александра Барбана была построена в конце позапрошлого века. Это был одноэтажный дом, украшенный неоклассической отделкой. Застройщик и владелец здания на улице Обсерваторной, 6 – ООО "Информационная группа "Агентство столичных сообщений", писало LB.ua.