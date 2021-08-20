СНБО рассмотрит вопрос сохранения памятников культурного наследия после их аудита – Данилов

Данилов: Как только эти документы будут готовы, мы рассмотрим этот вопрос Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"В последнее время наша столица превращается из исторического почтенного города в совершенно неконтролируемую застройку", – сказал Данилов.

По его словам, после обсуждения этого вопроса на заседании СНБО местным администрациям поручили провести аудит объектов, которые подпадают под действие закона об охране культурного наследия

"Как только эти документы будут готовы, мы рассмотрим этот вопрос. Это касается не только Киева", – подчеркнул секретарь СНБО.