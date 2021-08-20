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В Офисе президента объяснили, почему пригласили Кличко на заседание СНБО

Виталия Кличко пригласили на заседание СНБО из-за развала архитектурного наследия Киева, отметили в ОПУ
Виталия Кличко пригласили на заседание СНБО из-за развала архитектурного наследия Киева, отметили в ОПУ
Фото: kyivcity.gov.ua

Мэра Киева и главу Киевской городской госадминистрации (КГГА) Виталия Кличко пригласили на заседание Совета нацбезопасности и обороны 20 августа из-за развала архитектурного наследия Киева. Об этом на брифинге после заседания СНБО рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Мероприятие транслировалось на странице Facebook офиса главы государства (ОПУ).

"У нас архитектурное наследие Киева растворяется на глазах… Некоторые памятники архитектуры, с охранным статусом или без, киевляне успевают отбить, остановить разрушение на полпути, а некоторые – как этой ночью на [улице] Обсерваторной – нет", – сказал Никифоров.

По его словам, учитывая ситуацию с усадьбой Барбана, СНБО принял несколько решений.

"Во-первых – дать оценку разрушению усадьбы Барбана, если там есть уголовный элемент – начать расследование. Во-вторых – восстановить разрушенный памятник... Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины", – отметил Никифоров.

Кличко заявлял, что Офис президента пригласил его на заседание СНБО 20 августа, но он не сможет присутствовать, так как находится в Черниговской области.

Кличко не уточнил, сообщали ли ему, почему приглашают на заседание. Повестку дня СНБО официально не оглашали. СМИ писали, что на этом заседании Кличко могут уволить с должности главы КГГА. По данным шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной на сегодняшнее утро, кандидатуры на место Кличко не было, так как "покупать билет на войну никто не хочет".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверял, что вопроса увольнения Кличко на повестке заседания СНБО нет.

Контекст:

В пятницу в Киеве в 5.00 строительная техника уничтожила дом Барбана конца XIX века. Соответствующее видео опубликовал в Facebook активист Олег Симороз.

"Несмотря на обещания Шевченковской полиции об остановке строительных работ на улице Обсерваторной, 6, застройщик ночью в 5.00 под прикрытием 30 титушок загнал строительную технику и уничтожил дом Барбана конца XIX века", – написал Симороз.

Полиция Киева начала уголовное производство по факту самоуправства с застройкой усадьбы Барбана в Киеве.

Накануне в Министерстве культуры и информационной политики (МКИП) заявляли в Facebook, что "из-за бездействия киевской власти" столица "теряет несколько памятников архитектуры" – усадьбы Барбана и Осипа Родина.

"Предписания МКИП о запрете строительства проигнорированы. Других законных механизмов повлиять на ситуацию министерство не имеет", – отмечали в ведомстве.

Глава Минкульта Александр Ткаченко снос дома Барбана в Киеве описал в Telegram двумя словами: ужас и стыд. "Стыд – за столичную власть, которая не в состоянии сдержать взбесившихся застройщиков. Ужас – от понимания, к чему такой беспредел может привести", – пояснил Ткаченко.

В ответ Кличко обвинил Минкульт и полицию в том, что они не предотвратили снос дома.

Усадьба титулярного советника Александра Барбана была построена в конце позапрошлого века. Это был одноэтажный дом, украшенный неоклассической отделкой. Застройщик и владелец здания на улице Обсерваторной, 6 – ООО "Информационная группа "Агентство столичных сообщений", писало LB.ua.

Теги: Киев, Виталий Кличко, Украина, памятник, КГГА, СНБО, культура, запрет, застройка, расследование, архитектура, разрушения, власть, охрана, Офис президента Украины, брифинг, заседание, Сергей Никифоров
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