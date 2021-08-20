В Офисе президента объяснили, почему пригласили Кличко на заседание СНБО

"У нас архитектурное наследие Киева растворяется на глазах… Некоторые памятники архитектуры, с охранным статусом или без, киевляне успевают отбить, остановить разрушение на полпути, а некоторые – как этой ночью на [улице] Обсерваторной – нет", – сказал Никифоров.

По его словам, учитывая ситуацию с усадьбой Барбана, СНБО принял несколько решений.

"Во-первых – дать оценку разрушению усадьбы Барбана, если там есть уголовный элемент – начать расследование. Во-вторых – восстановить разрушенный памятник... Подготовить аудит всех архитектурных ценностей по всей территории Украины", – отметил Никифоров.

Кличко заявлял, что Офис президента пригласил его на заседание СНБО 20 августа, но он не сможет присутствовать, так как находится в Черниговской области.

Кличко не уточнил, сообщали ли ему, почему приглашают на заседание. Повестку дня СНБО официально не оглашали. СМИ писали, что на этом заседании Кличко могут уволить с должности главы КГГА. По данным шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной на сегодняшнее утро, кандидатуры на место Кличко не было, так как "покупать билет на войну никто не хочет".

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заверял, что вопроса увольнения Кличко на повестке заседания СНБО нет.