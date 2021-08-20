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Кличко инициирует решением Киевсовета ввести мораторий на реконструкцию или ремонт объектов культурного наследия под угрозой уничтожения

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Виталий Кличко: Мы предлагали, чтобы Верховная Рада существенно повысила размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия
Виталий Кличко: Мы предлагали, чтобы Верховная Рада существенно повысила размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия
Фото: Віталій Кличко / Facebook

Проект решения о введении моратория на реконструкцию или капитальный ремонт объектов ХIХ–ХХ веков до определения их исторической и культурной ценности подготовили для вынесения на ближайшую сессию Киевсовета, сообщил лидер партии УДАР, мэр Киева Виталий Кличко. Об этом 20 августа пишет "Обозреватель".

"На ближайшую сессию Киевсовета вынесем проект решения, который уже подготовили, о включении объектов ХIХ–ХХ веков в перечень объектов культурного наследия, которым может угрожать уничтожение или повреждение. А также введем мораторий на реконструкцию или капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров таких зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценности этих объектов в соответствии с законом Украины "Об охране культурного наследия". Осуществление работ на таких объектах должно происходить только после общественного обсуждения в порядке, который определит Киевсовет", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что недавно городские власти отреагировали на обращение местных жителей, которые выступали против застройки усадьбы Барбана, и созвали по этому вопросу комиссию, но представители застройщика на заседание не пришли.

"Также удивляет бездействие полиции в этой ситуации, которая не прекратила незаконный снос. Кстати, здание, которое варварски снесено застройщиком сегодня ночью, не было внесено Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия. И Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Поэтому обращаюсь к Министерству культуры: вместо громких заявлений в социальных сетях [необходимо] все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", – сказал городской голова.

Он добавил, что 35 представлений о занесении 1542 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины были направлены в Минкульт только за последние 3,5 года. В ответ Минкульт отправил приказы о занесении в реестр всего 73 объектов, оставшиеся 1469 до сих пор не внесены.

"И, напомню, еще в начале 2018 года Киевсовет обращался к парламенту внести изменения в закон Украины "Об охране культурного наследия", чтобы у местных властей было больше полномочий по защите исторических памятников. Потому что из-за бездействия или противоправных действий некоторых собственников исторические здания разрушаются", – сообщил Кличко.

Мэр подчеркнул, что местная власть в такой ситуации не имеет рычагов влияния.

"Поэтому мы предлагали, чтобы парламент разработал и принял механизм возврата объектов культурного наследия в государственную или коммунальную собственность, предоставил органам местного самоуправления полномочия самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность. Также мы предлагали, чтобы Верховная Рада существенно повысила размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия, а санкции можно было бы налагать не только на юридических, но и на физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями объектов культурного наследия. В парламенте предыдущего созыва законопроект с соответствующими поправками прошел только первое чтение. Депутаты этого созыва отказались рассматривать проект во втором чтении", – заявил киевский городской голова.

Теги: Верховная Рада, Киев, Виталий Кличко, КГГА, культура, штраф, Киевсовет, строительство, застройка, история, парламент, законопроект, архитектура
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