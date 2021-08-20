Кличко инициирует решением Киевсовета ввести мораторий на реконструкцию или ремонт объектов культурного наследия под угрозой уничтожения

"На ближайшую сессию Киевсовета вынесем проект решения, который уже подготовили, о включении объектов ХIХ–ХХ веков в перечень объектов культурного наследия, которым может угрожать уничтожение или повреждение. А также введем мораторий на реконструкцию или капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров таких зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценности этих объектов в соответствии с законом Украины "Об охране культурного наследия". Осуществление работ на таких объектах должно происходить только после общественного обсуждения в порядке, который определит Киевсовет", – подчеркнул Кличко.

Мэр столицы отметил, что недавно городские власти отреагировали на обращение местных жителей, которые выступали против застройки усадьбы Барбана, и созвали по этому вопросу комиссию, но представители застройщика на заседание не пришли.

"Также удивляет бездействие полиции в этой ситуации, которая не прекратила незаконный снос. Кстати, здание, которое варварски снесено застройщиком сегодня ночью, не было внесено Министерством культуры в Реестр объектов культурного наследия. И Минкульт одобрил историко-градостроительное обоснование и проектную документацию объекта строительства на Обсерваторной, 6. Поэтому обращаюсь к Министерству культуры: вместо громких заявлений в социальных сетях [необходимо] все же выполнить свою работу и рассмотреть представление КГГА о внесении в Реестр объектов культурного наследия 1469 объектов, которые были представлены и до сих пор не рассмотрены с 2018 года", – сказал городской голова.

Он добавил, что 35 представлений о занесении 1542 памятников и вновь выявленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины были направлены в Минкульт только за последние 3,5 года. В ответ Минкульт отправил приказы о занесении в реестр всего 73 объектов, оставшиеся 1469 до сих пор не внесены.

"И, напомню, еще в начале 2018 года Киевсовет обращался к парламенту внести изменения в закон Украины "Об охране культурного наследия", чтобы у местных властей было больше полномочий по защите исторических памятников. Потому что из-за бездействия или противоправных действий некоторых собственников исторические здания разрушаются", – сообщил Кличко.

Мэр подчеркнул, что местная власть в такой ситуации не имеет рычагов влияния.

"Поэтому мы предлагали, чтобы парламент разработал и принял механизм возврата объектов культурного наследия в государственную или коммунальную собственность, предоставил органам местного самоуправления полномочия самим определять порядок выкупа памятников в коммунальную собственность. Также мы предлагали, чтобы Верховная Рада существенно повысила размер штрафов за нарушение законодательства в сфере охраны культурного наследия, а санкции можно было бы налагать не только на юридических, но и на физических лиц-предпринимателей, которые являются собственниками, арендаторами, пользователями объектов культурного наследия. В парламенте предыдущего созыва законопроект с соответствующими поправками прошел только первое чтение. Депутаты этого созыва отказались рассматривать проект во втором чтении", – заявил киевский городской голова.