ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

За попытку снять Кличко с должности главы КГГА Уголовный кодекс предусматривает восемь лет лишения свободы – Москаль

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Геннадий Москаль: Советуем президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту Конституции и законов Украины, действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины
Геннадий Москаль: Советуем президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту Конституции и законов Украины, действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины
Фото: muka4evo.info

Если президент Владимир Зеленский решит пойти против решений Конституционного Суда и назначит главой Киевской городской государственной администрации не избранного киевлянами мэра, а другое лицо, это повлечет за собой лишение свободы до восьми лет, заявил на своем сайте заслуженный юрист, бывший народный депутат Украины, экс-глава Луганской и Закарпатской облгосадминистраций Геннадий Москаль.

"Согласно решению Конституционного Суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, избранное на местных выборах городским головой. То есть, кроме [нынешнего киевского городского головы] Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать. Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что "невыполнение решений... Конституционного Суда Украины и его выводов" влечет за собой лишение свободы до восьми лет", – констатировал Москаль.

Он напомнил, что Кличко контролирует две трети депутатского корпуса Киевского городского совета, поэтому, если Зеленский решит пойти против решения Конституционного Суда и назначит главой КГГА не Кличко, а другое лицо, этому человеку сразу же будет выражено недоверие. Это приведет к автоматическому увольнению незаконно назначенного чиновника, пишет Москаль. Согласно закону "О Совете национальной безопасности и обороны", у СНБО тоже нет полномочий увольнять главу КГГА, добавил юрист.

"Поэтому советуем президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту Конституции и законов Украины, действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины", – подчеркнул Москаль.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.

Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.

В мае 2021 года в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" Януковича.

16 августа Кличко записал видеообращение и заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника".

Теги: Виталий Кличко, конституция, КГГА, Геннадий Москаль, СНБО, Владимир Зеленский, увольнение
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Домработница обвинила Спирс в нападении и избиении. Новый адвокат певицы заявил, что это была "обычная ссора"
Домработница обвинила Спирс в нападении и избиении. Новый адвокат певицы заявил, что это была "обычная ссора"
С чего начать учить английский язык: пошаговое руководство
С чего начать учить английский язык: пошаговое руководство
"Такая крошечная для сережек", "Ничего подобного не видела". Модель Куркова крупным планом показала лицо трехмесячной дочери
"Такая крошечная для сережек", "Ничего подобного не видела". Модель Куркова крупным планом показала лицо трехмесячной дочери
"Какая разная, какая красивая". Ребрик показала девять разных выражений лица
"Какая разная, какая красивая". Ребрик показала девять разных выражений лица
"Сейчас жесткая конкуренция, артистам 90-х не сладко". Савичева отреагировала на слова Земфиры о том, что пандемия украла у нее профессию
"Сейчас жесткая конкуренция, артистам 90-х не сладко". Савичева отреагировала на слова Земфиры о том, что пандемия украла у нее профессию
"После такого песто меня больше не пустят в Италию". Клопотенко дал упрощенный рецепт известного соуса
"После такого песто меня больше не пустят в Италию". Клопотенко дал упрощенный рецепт известного соуса
"Реальный завтрак". Осадчая перед камерой покормила грудью новорожденного сына
"Реальный завтрак". Осадчая перед камерой покормила грудью новорожденного сына
"Моя земля". Джамала и Tayanna презентовали дуэтную песню ко Дню Независимости
"Моя земля". Джамала и Tayanna презентовали дуэтную песню ко Дню Независимости
"Новая волна". Maruv в эротическом образе широко развела ноги на сцене перед Киркоровым
"Новая волна". Maruv в эротическом образе широко развела ноги на сцене перед Киркоровым
Melovin стал участником шоу "Танцы со звездами"
Melovin стал участником шоу "Танцы со звездами"
"Боже, ты великолепна". 52-летняя Лопес показала голый пресс
"Боже, ты великолепна". 52-летняя Лопес показала голый пресс
  "На следующие несколько недель было много планов, но случилось так, как случилось". Осадчая прокомментировала рождение третьего сына
  "На следующие несколько недель было много планов, но случилось так, как случилось". Осадчая прокомментировала рождение третьего сына
57-летняя Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца
57-летняя Азиза вышла замуж за 37-летнего итальянца
"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия
"Какой он великолепный красавец, несмотря на возраст!" Высоцкая показала фото мужа в день его 84-летия
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
Стэтхем и Хантингтон-Уайтли ждут второго ребенка
Стэтхем и Хантингтон-Уайтли ждут второго ребенка
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Красивая женщина в памперсе на сцене", "Хочется слушать пение, а не пялиться в промежность". Лорак удивила подписчиков нарядом
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Слишком", "Вареник вываливается", "Ух, какая киска", "Красивая грудь". Дорофеева снялась в стрингах
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Руку мою она так и не отпустила". 43-летний Ургант показал 21-летнюю падчерицу
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Какие милые хвостики". Maruv в велосипедках наклонилась перед камерой
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
"Доска с доской", "Просто секс". Актриса студии "Квартал 95" показала тело в купальнике
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
Мейхер оголила грудь и пресс. Фото
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
"Разве это нормально? Даже твоей дочери этот наряд уже поздно носить". Loboda снялась в миниатюрном комбинезоне
"Потрясающе красиво", "Сладкая детка". 54-летняя Хайек в корсете предстала в образе супергероини
"Потрясающе красиво", "Сладкая детка". 54-летняя Хайек в корсете предстала в образе супергероини
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS