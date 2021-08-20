За попытку снять Кличко с должности главы КГГА Уголовный кодекс предусматривает восемь лет лишения свободы – Москаль

"Согласно решению Конституционного Суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, избранное на местных выборах городским головой. То есть, кроме [нынешнего киевского городского головы] Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать. Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что "невыполнение решений... Конституционного Суда Украины и его выводов" влечет за собой лишение свободы до восьми лет", – констатировал Москаль.

Он напомнил, что Кличко контролирует две трети депутатского корпуса Киевского городского совета, поэтому, если Зеленский решит пойти против решения Конституционного Суда и назначит главой КГГА не Кличко, а другое лицо, этому человеку сразу же будет выражено недоверие. Это приведет к автоматическому увольнению незаконно назначенного чиновника, пишет Москаль. Согласно закону "О Совете национальной безопасности и обороны", у СНБО тоже нет полномочий увольнять главу КГГА, добавил юрист.

"Поэтому советуем президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту Конституции и законов Украины, действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины", – подчеркнул Москаль.