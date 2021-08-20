За попытку снять Кличко с должности главы КГГА Уголовный кодекс предусматривает восемь лет лишения свободы – Москаль

"Согласно решению Конституционного Суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, избранное на местных выборах городским головой. То есть, кроме [нынешнего киевского городского головы] Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать. Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что "невыполнение решений... Конституционного Суда Украины и его выводов" влечет за собой лишение свободы до восьми лет", – констатировал Москаль.
Он напомнил, что Кличко контролирует две трети депутатского корпуса Киевского городского совета, поэтому, если Зеленский решит пойти против решения Конституционного Суда и назначит главой КГГА не Кличко, а другое лицо, этому человеку сразу же будет выражено недоверие. Это приведет к автоматическому увольнению незаконно назначенного чиновника, пишет Москаль. Согласно закону "О Совете национальной безопасности и обороны", у СНБО тоже нет полномочий увольнять главу КГГА, добавил юрист.
"Поэтому советуем президенту Украины Владимиру Зеленскому, как гаранту Конституции и законов Украины, действовать исключительно в рамках Конституции и законов Украины", – подчеркнул Москаль.
В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.
В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.
Осенью 2020 года Кличко победил на выборах мэра Киева в первом туре.
В мае 2021 года в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" Януковича.
16 августа Кличко записал видеообращение и заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника".