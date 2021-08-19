"Власть странным образом находит старые грабли и уверенно на них наступает". Рыбачук заявил, что у Кличко не смогут забрать полномочия главы КГГА

Рыбачук: Основной показатель – уровень поддержки киевлянами Кличко почти вдвое больше, чем президента Зеленского Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Рыбачук отметил, что раньше уже пытались разделить посты городского головы и председателя Киевской городской государственной администрации, но все такие попытки завершились неудачей.

"Нынешняя новая и внесистемная власть странным образом находит старые грабли и уверенно на них наступает… Кличко не сдастся без боя, и его команда к такому сценарию готова", – заявил политик.

Он добавил, что киевляне больше поддерживают действующего мэра, чем президента.

"Основной показатель – уровень поддержки киевлянами Кличко почти вдвое больше, чем президента [Владимира] Зеленского. И у Кличко меньший негативный рейтинг", – напомнил Рыбачук.