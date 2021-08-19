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КИЕВ

"Пролет через всю историю". Организаторы композиции на аллее Небесной сотни раскрыли ее замысел

Организаторы утверждают, что в КГГА были в курсе концепции постановки
Организаторы утверждают, что в КГГА были в курсе концепции постановки
Фото: Bohdan Kutiepov / Facebook

Организаторы инсталляции на аллее Небесной сотни пояснили изданию LIGA.net, что она была задумана как "пролет через всю историю Украины" со времен Киевской Руси-Украины до наших дней, со всеми ключевыми трагическими и радостными моментами. Атрибуты советского быта лишь передавали атмосферу соответствующего периода, а не ностальгию по нему.

"Организаторы рассказали, что для постановки планировалось оборудовать локации, посвященные периоду Киевской Руси, казачества, ужасам Голодомора, Чернобыльской трагедии, 1991-му – году провозглашения Независимости, победам украинских спортсменов на мировых первенствах и всем революциям, что произошли в Украине за всю 30-летнюю историю ее независимости", – отмечает агентство.

По словам организаторов, комнаты с "советским интерьером" – это обычная квартира украинской семьи 1991 года, где по телевизору вся семья смотрит трансляцию из Верховной Рады, в которой провозглашается Акт независимости Украины. В другой комнате болельщик со слезами на глазах радуется исторической победе киевского "Динамо". А рядом с импровизированными автоматами с газированной водой звучит легендарная "Червона рута".

"Одним из ключевых и наиболее эмоциональных моментов должна была стать реконструкция трагических событий Революции достоинства 2013–2014 годов", – говорится в комментарии.

А улицу Институтскую выбрали, чтобы подчеркнуть ее значение для исторической памяти украинцев.

Организаторы утверждают, что в КГГА были в курсе концепции постановки, поскольку на многочисленных совещаниях постоянно присутствовал один из заместителей мэра Киева Виталия Кличко, который никаких возражений не имел и заверял, что никакие дополнительные разрешения не нужны.

Контекст:

17 августа в Киеве на улице Институтской начали устанавливать декорации ко Дню Независимости. Инсталляция должна была символизировать путь украинцев к провозглашению независимости – со времен Триполья до современности.

Однако против такой инсталляции выступили активисты "Нацкорпуса". Они попытались снести постройки, и у них произошла стычка с полицией.

Прибывший на место инцидента Кличко заявил, что власти разрешения на установку таких декораций не давали. По его словам, ко Дню Независимости на аллее Героев Небесной сотни предусмотрено только возложение цветов.

Теги: Киев, КГГА, Небесная сотня, День Независимости
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