"Пролет через всю историю". Организаторы композиции на аллее Небесной сотни раскрыли ее замысел

Организаторы утверждают, что в КГГА были в курсе концепции постановки Фото: Bohdan Kutiepov / Facebook

"Организаторы рассказали, что для постановки планировалось оборудовать локации, посвященные периоду Киевской Руси, казачества, ужасам Голодомора, Чернобыльской трагедии, 1991-му – году провозглашения Независимости, победам украинских спортсменов на мировых первенствах и всем революциям, что произошли в Украине за всю 30-летнюю историю ее независимости", – отмечает агентство.

По словам организаторов, комнаты с "советским интерьером" – это обычная квартира украинской семьи 1991 года, где по телевизору вся семья смотрит трансляцию из Верховной Рады, в которой провозглашается Акт независимости Украины. В другой комнате болельщик со слезами на глазах радуется исторической победе киевского "Динамо". А рядом с импровизированными автоматами с газированной водой звучит легендарная "Червона рута".

"Одним из ключевых и наиболее эмоциональных моментов должна была стать реконструкция трагических событий Революции достоинства 2013–2014 годов", – говорится в комментарии.

А улицу Институтскую выбрали, чтобы подчеркнуть ее значение для исторической памяти украинцев.

Организаторы утверждают, что в КГГА были в курсе концепции постановки, поскольку на многочисленных совещаниях постоянно присутствовал один из заместителей мэра Киева Виталия Кличко, который никаких возражений не имел и заверял, что никакие дополнительные разрешения не нужны.