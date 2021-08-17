"Что делают в КГГА десятки чиновников?" В Офисе президента Украины отреагировали на снос инсталляций на аллее Героев Небесной сотни в Киеве

"Не может быть "сюрпризом" для исполнительной власти в городе ни дрифт под Софийским собором, ни установка каких-либо объектов для съемок на аллее Героев Небесной Сотни. Это немыслимо. Для чего тогда создавалась система согласований в городе? Что вообще тогда делают в КГГА десятки чиновников?" – спросил советник главы ОП.

Подоляк заявил, что не понимает, почему столичные власти не смогли избежать этого скандала, ведь в Киеве достаточно мест для съемок.

По словам главы департамента по вопросам информационной политики ОП Ирины Победоносцевой, инсталляции, которые установили на аллее Героев Небесной Сотни, перенесут в другое место.