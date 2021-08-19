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ПОЛИТИКА

Бывший замглавы ЦИК считает, что назначение главой КГГА любого, кроме городского головы, – нарушение Конституции

Андрей Магера: Прецедент о назначении председателем КГГА другого лица является очень плохим
Андрей Магера: Прецедент о назначении председателем КГГА другого лица является очень плохим
Фото: lb.ua

Назначение президентом председателем Киевской городской государственной администрации другого лица, которое не избирали киевляне, антиконституционно, заявил заслуженный юрист Украины, бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Украины Андрей Магера в эфире телеканала "Киев".

"Давайте в первую очередь рассматривать конституционные моменты: возможен ли такой вариант, когда президент уволит главу КГГА и назначит на эту должность другого человека, которого не избирали киевляне? Статьи Конституции 118 и 140 говорят о том, что особенности осуществления местного самоуправления и исполнительной власти в Киеве определяются отдельным законом. Таким законом является закон "О столице". Там определено, что на должность главы КГГА может быть назначен только киевский городской голова. То есть лицо, избранное на всеобщих выборах киевлянами. Прецедент о назначении председателем КГГА другого лица является очень плохим", – отметил Магера.

Заслуженный юрист убежден, что президент не имеет права увольнять главу КГГА без веских причин.

"Может ли президент в принципе уволить главу КГГА, когда для этого есть веские основания: прекращение гражданства, признание его недееспособным, выезд на постоянное место жительства за границу? Но по политическим соображениям принимать решение президенту и тем более назначать на эту должность лицо, которое киевляне не выбирали, будет нарушением Конституции и закона Украины "О столице", – подчеркнул Магера.

Он считает, что сама процедура утверждения киевского городского головы является устаревшей и несправедливой по отношению к киевлянам.

"Киевляне могут спросить: почему у харьковчан есть свой мэр, которого государство не назначало? Днепряне имеют своего мэра, одесситы и так далее. И все эти должностные лица местного самоуправления не утверждаются центральной властью. Почему в Киеве в XXI веке у нас мэр обязательно должен быть кем-то утвержден? Жителям Киева должны предоставить такие же права, как и всем украинцам", – подытожил экс-замглавы ЦИК.

Контекст:

В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.

Верховная Рада 3 октября 2019 года приняла в первом чтении законопроект №2143-3 "О городе Киеве – столице Украины". Его автором стал бывший народный депутат от фракции "Слуга народа", нынешний министр культуры Александр Ткаченко.

Законопроект предлагает разделить полномочия и должности киевского городского головы и председателя КГГА, который "будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины органами местного самоуправления и координировать деятельность территориальных органов центральных органов исполнительной власти". 

Сейчас документ готовится ко второму чтению.

Теги: Киев, КГГА, Андрей Магера, самоуправление
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