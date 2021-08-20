У СНБО нет полномочий увольнять Кличко – Данилов

"Полномочий снимать Кличко у нас нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров. Кабинет министров занимается своим делом, а мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, можем обратить внимание на состояние дел, которые есть в Киеве", – отметил Данилов.
Он подчеркнул, что СНБО может может обратить внимание на качество воды в Киеве.
Мэр Киева и глава КГГА Кличко сообщил сегодня, что Офис президента пригласил его на заседание, но он не сможет присутствовать, так как находится в Черниговской области.
СМИ писали, что на этом заседании Кличко могут уволить с должности главы КГГА. По данным шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, кандидатуры на место Кличко не было, так как "покупать билет на войну никто не хочет".
В Офисе президента Украины вечером 20 августа после заседания СНБО заявили, что пригласили Кличко на заседания Совета из-за развала архитектурного наследия Киева.
В 2003 году Конституционный Суд Украины решил, что КГГА должно возглавлять лицо, которое было избрано городским головой. В ноябре 2010 года четвертый президент Украины Виктор Янукович разделил эти должности, в результате чего мэра Леонида Черновецкого на посту главы горадминистрации сменил Александр Попов. В 2014 году, после победы Кличко на выборах городского головы Киева, пятый президент Петр Порошенко назначил его главой КГГА.
В 2019 году тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан отправил в Кабмин письмо с "напоминанием" о необходимости внесения представления на увольнение Кличко с должности главы КГГА. Кабмин через некоторое время согласовал увольнение, но указ президента так и не был подписан. Кличко подал против Богдана и Кабмина иск в суд, а на Богдана также пожаловался в полицию.
В мае 2021 года в Киеве начались обыски на ряде коммунальных и коммерческих предприятий, а также в департаментах КГГА, они продолжаются до сих пор. В партии УДАР считают массовые обыски в столице давлением и попыткой дискредитации Кличко и его политсилы. Сам мэр Киева заявил, что такого не было в Украине даже "в махровые времена" экс-президента Виктора Януковича.
16 августа Кличко записал видеообращение и заявил о попытке дискредитировать его, отстранить от должности главы КГГА и сменить на "залетного ставленника".