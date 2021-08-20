У СНБО нет полномочий увольнять Кличко – Данилов

Кличко не смог прийти на заседание СНБО, он был с визитом в Черниговской области Фото: Віталій Кличко / Facebook

"Полномочий снимать Кличко у нас нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров. Кабинет министров занимается своим делом, а мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, можем обратить внимание на состояние дел, которые есть в Киеве", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что СНБО может может обратить внимание на качество воды в Киеве.

Мэр Киева и глава КГГА Кличко сообщил сегодня, что Офис президента пригласил его на заседание, но он не сможет присутствовать, так как находится в Черниговской области.

СМИ писали, что на этом заседании Кличко могут уволить с должности главы КГГА. По данным шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной, кандидатуры на место Кличко не было, так как "покупать билет на войну никто не хочет".

В Офисе президента Украины вечером 20 августа после заседания СНБО заявили, что пригласили Кличко на заседания Совета из-за развала архитектурного наследия Киева.