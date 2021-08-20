"Черкассыгаз" вернут в госсобственность – Данилов

"Черкассы-Газ" вернут в госсобственность после проверки обстоятельств, в результате которых Украина потеряла контрольный пакет акций Фото: depositphotos.com

"Было принято протокольное поручение, которое касается возвращения в государственную собственность предприятия "Черкассыгаз", которого незаконным способом путем мошеннических манипуляций государство было лишено", – заявил Данилов.

По его словам, Кабмин, СБУ, Госбюро расследований, Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку в течение месяца проведут проверку для утановления обстоятельств, в результате которых государство потеряло контроль над контрольным пакетом акций в учредительном капитале акционерного общества.