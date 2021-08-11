Компанию Фирташа лишили лицензии на использование недр. Она оспорит это в суде

"Победителем аукциона Госгеонедра назначила государственную "Оъединенную горнохимическую компанию" (ОГХК), занявшую второе место по результатам аукциона. 9 августа между Госгеонедрами и ОГХК был подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами. Пересмотр решения о продаже специального разрешения "Междуреченский ГОК" был инициирован ОГХК при лоббистской поддержке Фонда госимущества Украины, в управлении которого находится компания", – отметили в компании Фирташа.

По данным прес-службы, ОГХК направила письмо в Госгеонедра, в котором выдвинула ряд обвинений, обвинив компанию Фирташа в "финансировании терроризма и действиях в интересах РФ", сославшись на публикации в СМИ от 2015 года.

В компании Фирташа заявили, что у государства нет оснований для пересмотра итогов аукциона.

"Юридическая служба титанового бизнеса группы обжалует незаконное решение Госгеонедр в суде и, если потребуется, будет отстаивать свои законные права в международных судах. Нарушая закон и умышленно впутывая ОГХК в долгие судебные разбирательства вокруг Селищанский месторождения, чиновники отпугивают потенциальных покупателей ОГХК и снижают его стоимость", – отметили в пресс-службе.