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Компанию Фирташа лишили лицензии на использование недр. Она оспорит это в суде

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Госгеонедра лишили компанию "Междуреченский ГОК" права на разработку месторождения титановых руд
Госгеонедра лишили компанию "Междуреченский ГОК" права на разработку месторождения титановых руд
Фото: groupdf.com

Государственная служба геологии и недр Украины лишила компанию "Междуреченский ГОК", входящую в холдинг Group DF украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа, права на разработку Селищанского месторождения титановых руд. Об этом 10 августа сообщила пресс-служба Group DF со ссылкой на приказ Госгеонедр.

"Победителем аукциона Госгеонедра назначила государственную "Оъединенную горнохимическую компанию" (ОГХК), занявшую второе место по результатам аукциона. 9 августа между Госгеонедрами и ОГХК был подписан договор о купле-продаже спецразрешения на пользование недрами. Пересмотр решения о продаже специального разрешения "Междуреченский ГОК" был инициирован ОГХК при лоббистской поддержке Фонда госимущества Украины, в управлении которого находится компания", – отметили в компании Фирташа.

По данным прес-службы, ОГХК направила письмо в Госгеонедра, в котором выдвинула ряд обвинений, обвинив компанию Фирташа в "финансировании терроризма и действиях в интересах РФ", сославшись на публикации в СМИ от 2015 года.

В компании Фирташа заявили, что у государства нет оснований для пересмотра итогов аукциона.

"Юридическая служба титанового бизнеса группы обжалует незаконное решение Госгеонедр в суде и, если потребуется, будет отстаивать свои законные права в международных судах. Нарушая закон и умышленно впутывая ОГХК в долгие судебные разбирательства вокруг Селищанский месторождения, чиновники отпугивают потенциальных покупателей ОГХК и снижают его стоимость", – отметили в пресс-службе.

Контекст:

Фирташ проживает в Австрии. Он один из самых богатых людей в Украине, по версии "Forbes Украина", бизнесмен занимает 25-е место с состоянием в $420 млн. Его задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, но отпустили под залог в €125 млн.

В Штатах бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана. 25 июня 2019 года Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского бизнесмена в США.

16 июля бывший тогда министром юстиции Австрии Клеменс Яблонер согласовал выдачу Фирташа американским властям. Его защита подала апелляцию – просит возобновить рассмотрение дела. Американский юрист Джин Берд заявил, что в случае экстрадиции Фирташа в США ему грозит более 80 лет тюрьмы, если он не заключит сделку со следствием.

18 июня 2021 года СНБО решил ввести санкции против Фирташа. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что бизнесмен участвует в титановом бизнесе и поставляет сырье на военные предприятия России.

Адвокат Фирташа сообщил, что тот "категорически отрицает обвинения СНБО".

4 августа Хозяйственный суд Запорожской области вернул в собственность государства Запорожский титано-магниевый комбинат, входивший в DF Group.

Теги: Россия, Украина, Дмитрий Фирташ, СНБО, Госгеонедр, Запорожский титано-магниевый комбинат
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